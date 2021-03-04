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Белорусам предлагают скидки на смартфоны и другие умные вещи перед 8 Марта

04.03.2021 17:35 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Смартфон, планшет, смарт-часы, наушники можно купить с хорошей скидкой перед Международным женским днем. МТС предлагает гаджеты различных брендов по выгодным ценам. Скидки доступны по промокоду «8».

Как это сделать

Чтобы получить скидку при покупке, нужно сообщить работнику салона связи или интернет-магазина МТС промокод «8» и заключить допсоглашение о пользовании услугами связи по одному из тарифных планов, предусмотренных акцией. 

Также необходимо предоставить информацию о наличии подписки на Telegram-канал МТС.

Скидки действуют в рамках акций «Ещё выгоднее» и «Промокод для смарт-устройств» и распространяются при покупке единым платежом и в рассрочку на 12 месяцев.

Перечень моделей смартфонов, планшетов, носимых устройств и цены на них представлены в таблице.

Узнать подробности, уточнить наличие понравившейся модели и купить ее можно в салонах связи мобильного оператора, в интернет-магазине - online, по телефонам +375(29)545-00-00 или по короткому номеру 210.

 
 
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Смартфон, планшет, смарт-часы, наушники можно купить с хорошей скидкой перед Международным женским днем. МТС предлагает гаджеты различных брендов по выгодным...
 
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