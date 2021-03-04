Минфин: остаток кредита на БелАЭС может быть использован на инвестпроекты

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 мар – Sputnik. Рассматривается возможность использования остатка средств государственного кредита России для строительства БелАЭС для реализации иных инвестиционных проектов, заявил первый заместитель министра финансов Дмитрий Кийко.

Кредит на БелАЭС

Россия выделила Беларуси госкредит, который покрывает 90% стоимости возведения атомной станции, в размере 10 миллиардов долларов. Официальный Минск должен был начать платить по кредиту через полгода после ввода Островецкой АЭС в эксплуатацию. Одним из условий было то, что первые платежи должны были поступить не позднее 1 апреля 2021 года.

Возврат денег по кредиту был предусмотрен 30 равными частями – по одной на каждые полгода. На одну половину всей суммы должны были начисляться проценты по ставке 5,23% годовых, на другую – по ставке LIBOR для шестимесячных депозитов в долларах, увеличенной на маржу в размере 1,83% годовых.

При этом среднее значение процентной ставки по кредиту за весь прошедший период действия соглашения должно было составлять 4,11% годовых.

В прошлом году в Москве был подписан документ, подразумевающий внесение изменений в межправительственное соглашение о предоставлении государственного экспортного кредита. Документ предполагает увеличение срока погашения кредита и снижение процентной ставки по нему.

Период использования кредита был продлен до конца 2022 года, а дата начала погашения займа перенесена с апреля текущего года на апрель 2023 года. "Смешанная" на данный момент процентная ставка станет фиксированной и составит 3,3% годовых.

Планы выгодные Минску и Москве

"В среднесрочных планах рассматривается возможность использования остатка средств государственного экспортного кредита Российской Федерации для строительства Белорусской атомной электростанции для реализации иных инвестиционных проектов, представляющих интерес как для Республики Беларусь, так и для Российской Федерации", – цитирует Дмитрия Кийко издание "СБ. Беларусь сегодня".

При этом первый заместитель министра финансов Беларуси, заверил, что в приоритете у властей стоит безусловное выполнение всех взятых на себя ранее долговых обязательств.

По его словам, планируется, что к 2025 году соотношение государственного долга и внутреннего валового продукта составит 25%. При этом на рефинансирование будет привлекаться не более 75% от объема необходимых средств, а привлечение государственных и гарантированных займов не будет превышать 400 миллионов долларов в год.

Ранее Александр Лукашенко рассказал, что обсуждал с российским президентом Владимиром Путиным вопрос направления нерасходованных средств на строительство БелАЭС на иные нужды.

По словам, белорусского лидера он предложил направить эти деньги на военные нужды и другие проекты, что не вызвало отторжения у российской стороны.