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Беларусь стала лидером по поставкам бензина на украинский рынок в феврале

04.03.2021 17:47 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 мар – Sputnik. В феврале 2021 года импорт бензина на рынок Украины вырос на 3,7% (2,9 тысячи тонн), до 80,1 тысячи тонн, сообщает аналитическое издание ENKORR.

"Импорт бензинов из Беларуси по сравнению с февралем 2020 года вырос на 26%, до 67,1 тысячи тонн", - пишет украинское издание. При этом рост поставок связан напрямую с невысоким уровнем отгрузок с белорусских НПЗ в начале прошлого года, когда были сложности с доступом к сырью.

При этом в отчетный период отгрузки на украинский рынок с НПЗ PNK ORLEN в Польше сократились на 46,6% (10,3 тысячи тонн), до 11,9 тысячи тонн.

По итогам января-февраля текущего года в Украину было импортировано 168,9 тысячи тонн бензинов, что на 15% больше показателя первых двух месяцев прошлого года.

Ранее стало известно, что в сумме по долгосрочным контрактам МНПЗ планирует продать на украинском рынке с поставкой в текущем году 180 тысяч т/месяц, а бензина — около 60 тысяч т/месяц.

Также стало известно, что нефтеперерабатывающий завод стал абсолютным лидером по продажам битума на украинском рынке в 2020 году.

 
Теги: Минск
 
 
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В январе-феврале текущего года импорт бензина на украинский рынок по сравнению с аналогичным периодом 2020 года вырос на 15%.
 
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