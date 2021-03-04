Войска у границы, КГБ и БелАЭС. В докладе спецслужб Литвы о возможных угрозах в 2021 году - много о Беларуси

Источник материала: Tut.by

Департамент государственной безопасности Литвы и Второй департамент оперативных служб (литовская военная разведка) ежегодно выпускает доклад, где эксперты ведомств оценивают риски и угрозы для страны. В документе за 2021 год на удивление часто упоминается Беларусь. Кратко рассказываем, чем озабочены литовцы.



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Политический кризис в Беларуси

В докладе говорится об агрессивной реакции Александра Лукашенко на позицию Литвы по поводу политической ситуации в Беларуси, а также предоставления убежища Светлане Тихановской.

«Режим ответил санкциями против литовских граждан, потребовал сократить литовский дипломатический персонал в Беларуси, пытался повлиять на бизнес-сообщество угрозами экономических санкций, а также пробовал повлиять на общественное мнение. Кроме того, режим Лукашенко намеренно ограничил двустороннее сотрудничество, не допуская миграцию граждан третьих стран через белорусско-литовскую границу. Острая риторика режима по отношению к Литве и Западу в целом подразумевает, что подобных действий можно ожидать в 2021 году», — говорится в документе.

Российские войска в Беларуси и военные маневры

Большое внимание в докладе уделяется военному сотрудничеству Беларуси с Россией и той угрозе, которую оно, по мнению авторов, представляет для Литвы, учитывая резкое ухудшение ее отношений с нашей страной. Так, в документе обращается внимание на реальный рост российского военного присутствия в Беларуси в острый период кризиса: 21 сентября прошлого года Россия заявила, что увеличит в три раза количества российских военных, которые должны были принять участие в ежегодных учениях «Славянское братство» — с 300 до 900. Российские десантники, как сообщается, уже на следующий день были направлены в учебную часть в Бресте.

«Российская военная активность близ литовских границ и границ НАТО впоследствии будет становиться интенсивнее в 2021 году. Стратегические учения „Запад-2021“ пройдут в Беларуси, Калининградской области и по всему Западному военному округу в сентябре 2021 года. По сути, белорусское военное руководство назвало 2021 „годом боевой готовности“ из-за предполагаемого увеличения на одну треть совместных российско-белорусских учений и других военных мероприятий в сравнении с 2020 годом. Весьма вероятно, что российские войска также будут более активны в Беларуси и возросшая военная активность в приграничных районах повысит риск непредвиденных инцидентов», — говорится в докладе.

Также эксперты анализируют заявления Александра Лукашенко, который обвинил НАТО в угрозе суверенитету Беларуси, развертывании военных соединений близ границы, попытке Литвы и других западных стран вмешаться во внутренние дела Беларуси. Лукашенко тогда приказал укрепить безопасность границы, отправить туда дополнительные подразделения: в документе сказано, что возле литовской границы были развернуты подразделения ракетных комплексов «Точка» и реактивных систем залпового огня «Полонез».

Тем не менее, литовские эксперты считают, что пока все это не оказало существенного влияния на безопасность Литвы и региона в целом, а слишком тесное военное сотрудничество и постоянное развертывание российских армейских подразделений в Беларуси не в интересах Александра Лукашенко, чего он, по мнению составителей доклада, постарается избежать.

Деятельность белорусского КГБ

Литва, по утверждению авторов доклада, является одним из приоритетов разведывательной деятельности белорусского КГБ. В Литве офицеры КГБ лишены благоприятных условий работы под дипломатическим прикрытием, поэтому оперативники наиболее активны в отношении литовских граждан на белорусской территории. В сфере интересов белорусских чекистов находятся литовские силовики, судьи, политики, государственные и муниципальные чиновники, сотрудники государственных предприятий, а также журналисты, которые периодически приезжают в Беларусь. В документе сказано, что сбор информации о потенциальных целях начинается как только они подают заявления на белорусскую визу.

Среди методов КГБ литовские эксперты называют шантаж, использование личных слабостей жертвы, срежиссированные или реальные инциденты, насилие и даже «любовные ловушки». В качестве примера последнего способа приводится якобы имевший место в Гродно инцидент с попыткой спецслужб нашей страны склонить к сотрудничеству литовца, который до этого провел время в компании белорусской девушки.

«В ближайшей перспективе КГБ, вероятно, прибегнет к методам агрессии и запугивания в отношении литовских граждан в ответ на предполагаемую роль Литвы в разжигании протестов в Беларуси. Стоит отметить, что, несмотря на агрессивную риторику Лукашенко по отношению к России перед президентскими выборами, Беларусь остается важной платформой для проведения Россией разведывательной деятельности в отношении Литвы. Во время политического кризиса в Беларуси сотрудничество между российскими и белорусскими ведомствами усилилось, главы российской разведки и силовых структур приезжали в Минск и предоставляли свою поддержку», — говорится в докладе.

Секретность вокруг БелАЭС

Неизменно острой темой в белорусско-литовских отношениях уже давно остается БелАЭС, авторы доклада также не обошли ее вниманием. В документе отмечается, электростанция была запущена без завершения надлежащих тестов системы, критических для ее безопасной эксплуатации. Белорусские власти якобы оказали давление на Госатомнадзор, департамент по ядерной и радиационной безопасности МЧС Беларуси, который должен был разрешить физический запуск БелАЭС и энергопуск первого энергоблока. Он был проведен без надлежащего тестирования некоторых важных систем.

«Только в ноябре 2020 года на БелАЭС произошло четыре незапланированных отключения. Госатомнадзор выпустил официальный комментарий по поводу первого инцидента через два дня — только после того, как информация уже просочилась в СМИ. Более того, Госатомнадзор дал лишь частичное объяснение, скрывая информацию о других неполадках, которые происходили на БелАЭС. Учитывая преобладающую культуру секретности, белорусские власти вряд ли дадут достоверную и своевременную информацию в случае чрезвычайной ситуации», — отмечают авторы.

Россия, по мнению литовских экспертов, сможет управлять деятельностью БелАЭС, так как Беларусь якобы рассматривает возможность отказаться от прав на ее эксплуатацию и передать их дочерней компании корпорации «Росатом». Это в будущем повысит зависимость Беларуси от России и сделает станцию полностью российским проектом, учитывая ранее предоставленные российские кредиты, ядерное топливо, а также разработки для АЭС.