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Лукашенко повысил в звании госсекретаря Совета безопасности
04.03.2021 18:17 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Очередное воинское звание присвоено госсекретарю Совета безопасности Александру Вольфовичу. Соответствующий указ 4 марта подписал Александр Лукашенко.
Генерал-майору Александру Вольфовичу присвоено звание генерал-лейтенанта.
Александр Вольфович
При его назначении Александр Лукашенко сообщил, что обсуждал этот вопрос с заинтересованными лицами, в том числе министром обороны. И тот отпустил Вольфовича с неохотой заявив, что «более подготовленного человека на сегодняшний день в Генштабе нашем нет».
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Александр Вольфович был назначен на должность госсекретаря Совбеза чуть более месяца назад.
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