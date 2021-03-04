Лукашенко повысил в звании госсекретаря Совета безопасности

Источник материала: Tut.by

Очередное воинское звание присвоено госсекретарю Совета безопасности Александру Вольфовичу. Соответствующий указ 4 марта подписал Александр Лукашенко.



Александр Вольфович. Фото: пресс-служба Министерства обороны Беларуси

Генерал-майору Александру Вольфовичу присвоено звание генерал-лейтенанта.

Александр Вольфович был назначен на должность госсекретаря Совбеза чуть более месяца назад. Ранее занимал пост начальника Генерального штаба — первого заместителя министра обороны.

При его назначении Александр Лукашенко сообщил, что обсуждал этот вопрос с заинтересованными лицами, в том числе министром обороны. И тот отпустил Вольфовича с неохотой заявив, что «более подготовленного человека на сегодняшний день в Генштабе нашем нет».