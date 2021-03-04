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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Беларусь улучшила позиции в рейтинге продовольственной безопасности Беларусь же в рейтинге продовольственной безопасности поднялась на 13 позиций и занимает 23 место из 113 государств после 36-й позиции год назад. Анализ провело...

Беларусь же в рейтинге продовольственной безопасности поднялась на 13 позиций и занимает 23 место из 113 государств после 36-й позиции год назад. Анализ провело исследовательское и аналитическое подразделение Economist Group - оно высоко оценило доступность и наличие продуктов, их качество и безопасность, разнообразие природных ресурсов. Россия по итогам года оказалась на 24 месте, за ней - Польша, а Украина - на 54-й строчке. Литва и Латвия в рейтинг не вошли. Лидируют в списке Финляндия, Ирландия и Нидерланды.