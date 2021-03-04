ЕЭК предложила Беларуси избавиться от обязательного перечня белорусских товаров в магазинах

Источник материала: Tut.by

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) уведомила правительство Беларуси о необходимости исполнения обязательств по функционированию внутреннего рынка ЕАЭС в сфере розничной торговли. Об этом говорится в сообщении ЕЭК.



Коллегию ЕЭК возглавляет бывший премьер-министр Беларуси и спикер Совета Республики Михаил Мясникович. Фото: eurasiancommission.org

«По итогам заседания Коллегии Евразийской экономической комиссии принято решение уведомить Республику Беларусь о необходимости исполнения права Евразийского экономического союза», — сказано в заявлении.

Коллегия ЕЭК признала барьером на внутреннем рынке ЕАЭС требование об обязательном ассортименте белорусских товаров на полках в магазинах розничной торговли страны.

Белорусскому правительству предложено «в течение 30 календарных дней с даты вступления решения в силу обеспечить устранение имеющихся нарушений и проинформировать Комиссию о принятых мерах».

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси рекомендует ритейлерам при реализации (поставке) продовольственных товаров, в том числе социально значимых, обеспечить достижение удельного веса продовольственных товаров отечественного производства в объеме розничного товарооборота организации по итогам 2021 года на уровне не ниже 80−85% . Кроме того, белорусские товары следует выкладывать в магазинах «в визуально и физически доступных местах».

12 февраля на ВНС Александр Лукашенко высказал претензию в адрес торговых сетей о том, что они недостаточно активно представляют белорусские товары в угоду импортным. Одну из таких сетей, по его словам, уже начали «вырезать».

Вслед за этим Комитет госконтроля пошел с проверками в крупные торговые сети — как в Минске, так и в регионах. Особое внимание контролеры намеревались уделить импортным товарам и наличию белорусских. «По итогам контрольно-аналитических мероприятий будет дана оценка принимаемым органами госуправления мерам по защите интересов отечественных производителей и сокращению объема импортируемых товаров», — говорилось в заявлении КГК.

Много товаров поставляется в Беларусь из России, где свои производства разместили в том числе и транснациональные корпорации.