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Не только свое: ЕЭК поставила Беларуси условие
05.03.2021 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 мар – Sputnik. Коллегия Евразийской экономической комиссии уведомила Беларусь о необходимости отказаться от обязательного ассортимента местных товаров в магазинах. Соответствующее сообщение появилось на сайте ЕЭК.
Обязательный ассортимент белорусских товаров на полках магазинов розничной торговли коллегия признала барьером на внутреннем рынке союза.
"Республика Беларусь уведомлена о необходимости исполнения права ЕАЭС", – говорится в сообщении.
Теперь белорусское правительство в течение тридцати дней должно устранить это нарушение и проинформировать комиссию о принятых мерах.
А как же продовольственная безопасность?
На заседании коллегии МАРТ Беларуси, которая прошла 19 февраля, были утверждены рекомендации, которые призваны обеспечить соблюдение Доктрины национальной продовольственной безопасности страны на ближайший год.
В частности, министерство предлагает субъектам торговли поддерживать удельный вес отечественных продовольственных товаров в ассортименте на уровне не ниже 80-85%. Рекомендуется также выделять товары белорусского производства визуально – например, национальным орнаментом.
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ЕЭК просит Беларусь отказаться от обязательного ассортимента местных товаров в магазинах – этот принцип признан барьером на внутреннем рынке союза. На...
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