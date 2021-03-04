Не только свое: ЕЭК поставила Беларуси условие

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 мар – Sputnik. Коллегия Евразийской экономической комиссии уведомила Беларусь о необходимости отказаться от обязательного ассортимента местных товаров в магазинах. Соответствующее сообщение появилось на сайте ЕЭК.

Обязательный ассортимент белорусских товаров на полках магазинов розничной торговли коллегия признала барьером на внутреннем рынке союза.

"Республика Беларусь уведомлена о необходимости исполнения права ЕАЭС", – говорится в сообщении.

Теперь белорусское правительство в течение тридцати дней должно устранить это нарушение и проинформировать комиссию о принятых мерах.

А как же продовольственная безопасность?

На заседании коллегии МАРТ Беларуси, которая прошла 19 февраля, были утверждены рекомендации, которые призваны обеспечить соблюдение Доктрины национальной продовольственной безопасности страны на ближайший год.

В частности, министерство предлагает субъектам торговли поддерживать удельный вес отечественных продовольственных товаров в ассортименте на уровне не ниже 80-85%. Рекомендуется также выделять товары белорусского производства визуально – например, национальным орнаментом.

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