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А цены-то ненастоящие. Блогер рассказала о продаже квартиры в Минске: «У людей не осталось денег, торг ведется на тысячи»
05.03.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Високосный год на минской “вторичке” завернул на второй круг. В феврале
Стройка – смерть – “вторичка”
Ольга – блогер, мама 3-летнего Димы, врач и начинающий декоратор. Еще летом женщина вместе с мужем строила собственный дом под Минском, мечтая о загородной жизни. Оборвалось все 3 августа – 35-летний Евгений ушел на работу и больше не вернулся. Внезапная смерть мужа изменила все.
– Мы жили идеей своего дома. Квартира – пусть будет, главное – построить дом. “Коробка” уже стояла, но работ было много, все-таки 200 “квадратов”. На стройке проводили все свободное время. Там же были и в первые выходные августа: субботу поработали, вернулись с сыном в город переночевать, а в воскресенье поехали за Женей. Он сидел на ступеньках нашего дома и признался: “Я не хочу отсюда уезжать совсем. Тут так круто”. Воткнул лопату в песок, и мы поехали в Минск.
В понедельник 3 августа Евгений умер: буднично ушел на работу, но уже не вернулся. В этот день перевернулась вся жизнь Ольги.
– Что было потом, я слабо помню. Опомнилась только через 2 недели, когда приехала за вещами на стройку. Первое, что увидела – гора песка, а в ней лопата, которую оставил Он. В этот момент поняла, что вернуться сюда больше не смогу. Наш дом превратился в памятник несбывшихся мечт. Стало ясно – его придется продать.
После трагедии прошло полгода, и на интервью Ольга держится молодцом. Справиться с горем молодой маме помогли родные, друзья, маленький сын, хобби и квартирный вопрос. Признается – в какой-то момент поняла: боль останется навсегда, но мне необходимо жить. Начала строить планы:
– Муж был очень компанейский, душевный, поддерживал и помогал всем знакомым. Поэтому, когда трагедия ворвалась в наш дом, люди пришли на помощь. Коллеги Жени, наши друзья и близкие собрали приличную сумму денег нам с сыном “на первое время”. Я же подумала – я неплохо зарабатываю, веду блог, как-нибудь проживем, а деньги надо потратить с пользой для сына. Так родилась мысль вложиться в недвижимость, тем более что поменять “двушку” на “трешку” на падающем рынке стало по-настоящему выгодно. Падают цены – с ними снижается и доплата. Почему не попробовать? Так я ушла с головой в эпопею “продажа квартиры”.
3 месяца в продаже, $ 7 тыс. на торг, рассрочка
Исходные данные такие: двухкомнатная квартира на 3-м этаже “брежневки” в хорошем районе города, площадь – порядка 50 квадратных метров, раздельные санузлы, два балкона, кухня 7 “квадратов”, встроенная техника, ремонт. Квартиру Ольга оценила в $64 тыс., а продала только через 3 месяца в рассрочку за $57 тыс. Торг составил $7 тыс., или 11% от суммы сделки:
– Пришли первые покупатели, посмотрели, говорят – все хорошо, только дорого. А это был еще октябрь – цены держались изо всех сил, продавцы ни в какую не шли на уступки. Я, конечно, подвисла, но риэлтер пояснила: наша идея – выдержать дельту, если тебе уступают – уступай. Не скупись. Главное – получить нужную разницу, которая позволит “расшириться”.
И это очень верно. Не стоит пытаться выжать из квартиры все до последней копейки. Особенно сегодня, когда ни у кого не осталось наличных денег. Тебе идут навстречу, и ты иди. Иначе квартира зависнет надолго, что огромный риск на падающем рынке.
Однако оказалось - желания «скинуть» мало. Люди приходили и уходили, к реальной сделке дело не шло.
– Пришла женщина с дочкой, признались: все нравится, но свободных денег нет – своя квартира не продана, дождетесь – купим. Прошел ноябрь, декабрь, а к январю отчаяние взяло верх. Я решила – не судьба, надо делать ремонт и жить дальше, так как перспектива
“Из 10 продавцов только один будет в адеквате”
– Тут же нарисовался другой вопрос: куда съезжать?! За время продажи мы, конечно, смотрели Realt.by, искали варианты, но энтузиазма не было, так как объект «завис». А тут бац, и решение надо было принимать быстро, на поиски считанные сутки.
При этом рассматривала я только Серебрянку – здесь обосновалась 10 лет назад, сын ходит в хороший детский сад, а еще есть пес, с которым надо где-то гулять. В Серебрянке с этим все отлично. Так выбор сузился до небольшого квартала, но риэлтер настояла – выписывай как можно больше адресов, из 10 человек только один будет в адеквате. Как в воду глядела. Доходило до того, что продавцы отказывались демонстрировать квартиру и предлагали купить по фото из рекламы (!)риэлтеры не показывали объект, ссылаясь на занятость, а некоторые агенты не шли на торг, даже если собственник не был против “скинуть”.
Я не случайно об этом говорю – успех продажи квартиры на 90% зависит от специалиста по недвижимости, поэтому совет всем – выбирайте риэлтера с умом. Хамское поведение агента или нежелание приехать на показ – одна из ключевых причин, почему ваша квартира не продалась. Мы переезжаем не каждый день, понятия о сделках, ценах и спросе мало. Кажется – ну что там сложного, а на деле – нюансов тьма. За ошибки специалиста вы платите своим временем и деньгами. К слову, квартиру, где агент отказался от торга, через неделю выставили по цене ниже предложенной нами. Люди заплатили агентству и в итоге потеряли не только покупателя, но и деньги.
Со слов Ольги, сейчас каждый продавец должен быть готов к торгу. Если раньше речь шла про сотни долларов, то сегодня скидка меряется тысячами. Чем дороже объект, тем больше тысяч долларов придется сбросить.
– Мне понравилась одна квартира, но собственник отказался сбросить $3 тыс., предлагал скидку в $1 тыс. К сожалению, купить ее дороже мы не могли, поэтому поехали и заключили предварительный договор на другую. На утро звонок – «ладно, сброшу». А поздно – мы уже договорились с другим продавцом, который сразу пошел на хороший торг.
Денег нет, квартиры покупают в долг
Еще один тренд – рассрочка от продавца. Отсутствие доступных кредитов вынудило стороны сесть за стол переговоров. Просьбой продать квартиру в долг в 2021 году не удивить.
– Покупатель есть, «трешка» на замену найдена – ура, сделка. Но не тут-то было. Оказалось, что моя покупательница продает свою квартиру в кредит, а недостающую сумму от сделки планирует закрыть чеками “Жилье”. Она предложила сесть за один стол переговоров и совершились все сделки как-бы на бумаге, без наличных денег. Потому что основная сумма сделки – кредит покупателей моей покупательницы.
Нас всех не устроила продажа «на бумажке» без денег, и я настояла на том, чтобы моя покупательница продала квартиру без покупки моей, чтоб запустился процесс кредитования и ко мне она пришла уже с деньгами. Спорили мы долго, я даже пыталась вернуть задаток, но в итоге поступили по-моему. Покупательница продала квартиру, дождалась кредитных денег и пришла к нам на сделку. Мы заключили договор купли продажи в котором написано, что часть денег, а именно 95% мне отдано на руки, а 5% я даю рассрочку до 31 марта – в эти сроки должны быть проиндексированы чеки «Жилье». Ровно также поступила и я – оплатила 95% новой квартиры, а 5% оформила в рассрочку.
Хочу донести людям, что бояться рассрочки не стоит – договор купли-продажи составляет кадастровое агентство, а передача права собственности на жилье переходит только после полного расчета. Схема безопасна и предусмотрена законом. На сегодня я уже расплатилась со своим продавцом, поэтому пока жду недостающие 5% по рассрочке от покупательницы, являюсь собственницей двух квартир. Что, к слову, очень удобно, на время ремонта в новом жилье.
Ремонт как пожар (или спасение?)
Три долгих месяца продажи и покупки жилья уже позади. Но выдыхать рано. Ольга купила квартиру под полный ремонт – менять надо все от пола до потолка, и делать это героиня планирует сама. Новостями стройки Ольга активно делится в своем
– Вернуться к жизни после смерти мужа помог не только квартирный вопрос, но и увлечение. Я долго откладывала на потом, а сейчас поняла – никакого потом может и не быть. Надо действовать здесь и сейчас, поэтому пошла на курсы декоратора, ведь винтаж, текстуры, реставрация старой мебели, цвет, текстиль – меня увлекали всегда. К ремонту в своей новой квартире я отношусь, как к первому проекту. Это чистое полотно, на котором можно творить. На примере квартиры хочу попробовать себя в новой профессии. Надеюсь, все получится.
Результатом эксперимента Ольга пообещала поделиться с Realt.by. Репортаж до/после будет, как только героиня закончит ремонт.
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А цены-то ненастоящие. Блогер рассказала о продаже квартиры в Минске: «У людей не осталось денег, торг ведется на тысячи»
Високосный год на минской “вторичке” завернул на второй круг. В феврале спрос оживился, но сделок по-прежнему мало. Продавцы живут прошлым, в страхе вступить в...
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