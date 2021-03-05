А цены-то ненастоящие. Блогер рассказала о продаже квартиры в Минске: «У людей не осталось денег, торг ведется на тысячи»

Стройка – смерть – “вторичка”

Ольга – блогер, мама 3-летнего Димы, врач и начинающий декоратор. Еще летом женщина вместе с мужем строила собственный дом под Минском, мечтая о загородной жизни. Оборвалось все 3 августа – 35-летний Евгений ушел на работу и больше не вернулся. Внезапная смерть мужа изменила все.

– Мы жили идеей своего дома. Квартира – пусть будет, главное – построить дом. “Коробка” уже стояла, но работ было много, все-таки 200 “квадратов”. На стройке проводили все свободное время. Там же были и в первые выходные августа: субботу поработали, вернулись с сыном в город переночевать, а в воскресенье поехали за Женей. Он сидел на ступеньках нашего дома и признался: “Я не хочу отсюда уезжать совсем. Тут так круто”. Воткнул лопату в песок, и мы поехали в Минск.

В понедельник 3 августа Евгений умер: буднично ушел на работу, но уже не вернулся. В этот день перевернулась вся жизнь Ольги.

– Что было потом, я слабо помню. Опомнилась только через 2 недели, когда приехала за вещами на стройку. Первое, что увидела – гора песка, а в ней лопата, которую оставил Он. В этот момент поняла, что вернуться сюда больше не смогу. Наш дом превратился в памятник несбывшихся мечт. Стало ясно – его придется продать.