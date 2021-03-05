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Как строится большой коттеджный поселок в Соколе, где можно купить квартиру с отделкой от $680 за «квадрат» (но не всем)
05.03.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В мае прошлого года под Минском начали строить большой коттеджный поселок. Цены – от $ 680 за «квадрат» с отделкой, из вариантов – блокированные или индивидуальные дома. Однако купить здесь жилье по коммерческим ценам не получится, построиться могут только очередники из Минска. Как сегодня выглядит новый коттеджный поселок для многодетных семей – в репортаже Realt.by.
Что предлагают многодетным
Большинство деревень возле Минска болеют одним и тем же – коммуникации, инфраструктура, дороги. Жалуются на проблемы даже
Строительство комплекса ведет «УКС Запад». Всего в проекте – 82 дома (блокированные и индивидуальные) для 162 многодетных семей из Минска. Жилье типовых потребительских качеств, сдается с отделкой. Из вариантов – квартиры в блокированных домах (от 199,94 кв.м до 274,74 кв.м) и индивидуальная застройка (137,88 кв.м). На каждую квартиру выделен земельный участок от 5,8 до 10 соток, где предусмотрено парковочное место для машины. Так выглядит проект комплекса и рендеры будущих таунхаусов и домов:
А так выглядит квартал сегодня. На площадке работа буквально кипит – некоторые из таунхаусов уже на стадии отделки. Несмотря на то, что стройка разбита на 3 очереди, все они уже в работе:
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Как строится большой коттеджный поселок в Соколе, где можно купить квартиру с отделкой от $680 за «квадрат» (но не всем)
В мае прошлого года под Минском начали строить большой коттеджный поселок. Цены – от $ 680 за «квадрат» с отделкой, из вариантов – блокированные или индивидуальные...
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