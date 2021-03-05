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Как строится большой коттеджный поселок в Соколе, где можно купить квартиру с отделкой от $680 за «квадрат» (но не всем)

05.03.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В мае прошлого года под Минском начали строить большой коттеджный поселок. Цены – от $ 680 за «квадрат» с отделкой, из вариантов – блокированные или индивидуальные дома. Однако купить здесь жилье по коммерческим ценам не получится, построиться могут только очередники из Минска. Как сегодня выглядит новый коттеджный поселок для многодетных семей – в репортаже Realt.by.

Как строится большой коттеджный поселок в Соколе, где можно купить квартиру с отделкой от 0 за «квадрат» (но не всем)
Как строится большой коттеджный поселок в Соколе, где можно купить квартиру с отделкой от 0 за «квадрат» (но не всем)
Как строится большой коттеджный поселок в Соколе, где можно купить квартиру с отделкой от 0 за «квадрат» (но не всем)

Что предлагают многодетным

Большинство деревень возле Минска болеют одним и тем же – коммуникации, инфраструктура, дороги. Жалуются на проблемы даже жители элитных поселков в черте МКАД, поэтому новости о комплексном строительстве частного жилья минчане восприняли с интересом – ведь не у всех есть возможность построиться, скажем, в “Зеленой Гавани”. Однако, как оказалось, возможность построиться в Соколе еще ниже – жилье там возводят лишь для многодетных очередников. Если вы не в их числе, то увы – это предложение не для вас.

Строительство комплекса ведет «УКС Запад». Всего в проекте – 82 дома (блокированные и индивидуальные) для 162 многодетных семей из Минска. Жилье типовых потребительских качеств, сдается с отделкой. Из вариантов – квартиры в блокированных домах (от 199,94 кв.м до 274,74 кв.м) и индивидуальная застройка (137,88 кв.м). На каждую квартиру выделен земельный участок от 5,8 до 10 соток, где предусмотрено парковочное место для машины. Так выглядит проект комплекса и рендеры будущих таунхаусов и домов:


Как строится большой коттеджный поселок в Соколе, где можно купить квартиру с отделкой от 0 за «квадрат» (но не всем)

Как строится большой коттеджный поселок в Соколе, где можно купить квартиру с отделкой от 0 за «квадрат» (но не всем)
Наружные стены домов – из керамзитобетонных блоков со сплошным утеплением, плиты перекрытия многопустотные, панели деревянные, ограждения металлические с лакокрасочным покрытием. Кровля скатная стропильная с покрытием из профилированного листа.

Как строится большой коттеджный поселок в Соколе, где можно купить квартиру с отделкой от 0 за «квадрат» (но не всем)

Как строится большой коттеджный поселок в Соколе, где можно купить квартиру с отделкой от 0 за «квадрат» (но не всем)

А так выглядит квартал сегодня. На площадке работа буквально кипит –  некоторые из таунхаусов уже на стадии отделки. Несмотря на то, что стройка разбита на 3 очереди, все они уже в работе:

1-я очередь (26 жилых домов), начало строительства - май 2020 г.;

2-я очередь (29 жилых домов), начало строительства – ноябрь 2020 г.;

3-я очередь (27 жилых домов), начало строительства – ноябрь 2020 г.

Как строится большой коттеджный поселок в Соколе, где можно купить квартиру с отделкой от 0 за «квадрат» (но не всем)
Как строится большой коттеджный поселок в Соколе, где можно купить квартиру с отделкой от 0 за «квадрат» (но не всем)
Как строится большой коттеджный поселок в Соколе, где можно купить квартиру с отделкой от 0 за «квадрат» (но не всем)
Как строится большой коттеджный поселок в Соколе, где можно купить квартиру с отделкой от 0 за «квадрат» (но не всем)
Как строится большой коттеджный поселок в Соколе, где можно купить квартиру с отделкой от 0 за «квадрат» (но не всем)
Как строится большой коттеджный поселок в Соколе, где можно купить квартиру с отделкой от 0 за «квадрат» (но не всем)
Как строится большой коттеджный поселок в Соколе, где можно купить квартиру с отделкой от 0 за «квадрат» (но не всем)
Как строится большой коттеджный поселок в Соколе, где можно купить квартиру с отделкой от 0 за «квадрат» (но не всем)
Как строится большой коттеджный поселок в Соколе, где можно купить квартиру с отделкой от 0 за «квадрат» (но не всем)
Как строится большой коттеджный поселок в Соколе, где можно купить квартиру с отделкой от 0 за «квадрат» (но не всем)
Как строится большой коттеджный поселок в Соколе, где можно купить квартиру с отделкой от 0 за «квадрат» (но не всем)
Как строится большой коттеджный поселок в Соколе, где можно купить квартиру с отделкой от 0 за «квадрат» (но не всем)
Как строится большой коттеджный поселок в Соколе, где можно купить квартиру с отделкой от 0 за «квадрат» (но не всем)
Как строится большой коттеджный поселок в Соколе, где можно купить квартиру с отделкой от 0 за «квадрат» (но не всем)
Как строится большой коттеджный поселок в Соколе, где можно купить квартиру с отделкой от 0 за «квадрат» (но не всем)
Как строится большой коттеджный поселок в Соколе, где можно купить квартиру с отделкой от 0 за «квадрат» (но не всем)
Как строится большой коттеджный поселок в Соколе, где можно купить квартиру с отделкой от 0 за «квадрат» (но не всем)
Как строится большой коттеджный поселок в Соколе, где можно купить квартиру с отделкой от 0 за «квадрат» (но не всем)
Как строится большой коттеджный поселок в Соколе, где можно купить квартиру с отделкой от 0 за «квадрат» (но не всем)
Как строится большой коттеджный поселок в Соколе, где можно купить квартиру с отделкой от 0 за «квадрат» (но не всем)

Построить квартиру здесь можно от $680 за «квадрат». По условиям застройщика, первоначальный взнос составляет 10% от цены объекта, остальная сумма выплачивается частями ежемесячно. Сдать комплекс в эксплуатацию планируется в этом году.

Как строится большой коттеджный поселок в Соколе, где можно купить квартиру с отделкой от 0 за «квадрат» (но не всем)
Как строится большой коттеджный поселок в Соколе, где можно купить квартиру с отделкой от 0 за «квадрат» (но не всем)
Как строится большой коттеджный поселок в Соколе, где можно купить квартиру с отделкой от 0 за «квадрат» (но не всем)
Как строится большой коттеджный поселок в Соколе, где можно купить квартиру с отделкой от 0 за «квадрат» (но не всем)
Как строится большой коттеджный поселок в Соколе, где можно купить квартиру с отделкой от 0 за «квадрат» (но не всем)

 
Теги: Минск
 
 
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В мае прошлого года под Минском начали строить большой коттеджный поселок. Цены – от $ 680 за «квадрат» с отделкой, из вариантов – блокированные или индивидуальные...
 
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