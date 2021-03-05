Как строится большой коттеджный поселок в Соколе, где можно купить квартиру с отделкой от $680 за «квадрат» (но не всем)

Источник материала: realt.by

В мае прошлого года под Минском начали строить большой коттеджный поселок. Цены – от $ 680 за «квадрат» с отделкой, из вариантов – блокированные или индивидуальные дома. Однако купить здесь жилье по коммерческим ценам не получится, построиться могут только очередники из Минска. Как сегодня выглядит новый коттеджный поселок для многодетных семей – в репортаже Realt.by.

Что предлагают многодетным

Большинство деревень возле Минска болеют одним и тем же – коммуникации, инфраструктура, дороги. Жалуются на проблемы даже жители элитных поселков в черте МКАД , поэтому новости о комплексном строительстве частного жилья минчане восприняли с интересом – ведь не у всех есть возможность построиться, скажем, в “Зеленой Гавани”. Однако, как оказалось, возможность построиться в Соколе еще ниже – жилье там возводят лишь для многодетных очередников. Если вы не в их числе, то увы – это предложение не для вас.

Строительство комплекса ведет «УКС Запад». Всего в проекте – 82 дома (блокированные и индивидуальные) для 162 многодетных семей из Минска. Жилье типовых потребительских качеств, сдается с отделкой. Из вариантов – квартиры в блокированных домах (от 199,94 кв.м до 274,74 кв.м) и индивидуальная застройка (137,88 кв.м). На каждую квартиру выделен земельный участок от 5,8 до 10 соток, где предусмотрено парковочное место для машины. Так выглядит проект комплекса и рендеры будущих таунхаусов и домов: