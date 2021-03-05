Где в Минске находится площадь 8 Марта и почему квартиры на Розы Люксембург дешевле, чем на Клары Цеткин

Накануне международного женского дня мы решили пройтись по минским улицам, названным в честь тех, благодаря кому этот праздник, собственно, и появился. Интересно, что все «восьмимартовские» топонимы сконцентрированы примерно в одном месте – в окрестностях Немиги. В общем вооружаемся тюльпанами, вспоминаем имена немецких революционерок и начинаем нашу прогулку.
Стартуем, естественно, с площади 8 Марта. Как, вы тоже забыли о такой? А она, оказывается, до сих пор есть. «Лежит» себе тихонечко у входа в метро «Немига», на пересечении улицы Богдановича и проспекта Победителей. Лет 50 назад здесь была автостанция, 300 лет назад – крупнейший городской рынок (Низкий), а еще раньше – крепостные ворота, через которые можно было попасть в минский замок. В общем место всегда было бойким.
Название 8 Марта площадь получила в 1931 году. Во время Второй мировой войны, а также при последующих реконструкциях, постройки, находящиеся на площади, были уничтожены или снесены. В итоге сегодня на площади 8 Марта не зарегистрировано ни одного здания.
Ближайший к площади жилой дом – это здание по проспекту Победителей, 3. Сейчас здесь продается трехкомнатная квартира с видом на ту самую площадь 8 Марта (фото с балкона прилагается). Стоимость 82-метровой «трешки» – 139,9 тысячи долларов.
Ну а мы идем дальше и попадаем туда, где еще сто лет назад пересекались две узкие улицы с частными домами. В 1922 году этим улочкам дали звучные имена немецких революционерок Розы Люксембург и Клары Цеткин.
Кстати, немецкие названия улицы получили неслучайно. До революции в этих местах (тогда – глухая окраина) жили трудовые мигранты из Силезии: здесь была построена кирха и существовало протестантское кладбище.
В настоящее время от кирх, кладбища и деревянных жилых домов уже ничего не осталось. В середине 70-х улицу Розы Люксембург «сократили», а Клары Цеткин – наоборот, расширили.
В итоге на последней оказались «прописаны» только предприятия и организации. Сегодня улица соединяет железнодорожный вокзал и северо-западные районы столицы.
Единственный жилой дом на улице Клары Цеткин – это «сталинка» 1952 года постройки, выходящая главным фасадом на площадь Мясникова. Прямо сейчас в легендарном «Доме фото» продается сразу 3 квартиры: «двушка» за 95 тысяч долларов, «трешка» за 148 тысяч долларов и еще одна «двушка» за $ 75 тысяч.
А вот на Розы Люксембург жилых домов – достаточно. Масштабное строительство здесь велось в годы хрущевской оттепели.
Сегодня в микрорайоне можно найти и двухэтажки, и стандартные пятиэтажные «хрущевки», и построенные уже в 80-х девятиэтажки. Кстати, до строительства проспекта Дзержинского улица Розы Люксембург была длиннее и уходила дальше на восток. В 70-е годы улицу «урезали», старые постройки снесли, и поэтому на Розы Люксембург вы не найдете ни первого, ни даже 78-го дома: нумерация начинается только с цифры 80.
Кстати, местные жители ласково называют свой микрорайон «Розочкой». В настоящий момент здесь продается много однокомнатных и двухкомнатных квартир, расположенных в основном в домах 50-70-х годов. Возможно, именно поэтому, несмотря на близость к центру и метро, квартиры тут нельзя назвать дорогими.
К примеру, за однокомнатную квартиру на 5-м этаже просят всего 40,9 тысячи долларов. В помещении – ламповый «бабушкин» интерьер.
Чуть дороже – 45 тысяч долларов – стоит однокомнатная квартира на последнем этаже трехэтажки. Здесь более современный ремонт, высокие потолки (2,9 м) и тихий зеленый двор.
Интересно, что необычные «женские» названия улиц практически никак не обыграны в городской среде. Единственное напоминание о славных делах немецких активисток, которое мы смогли обнаружить в квартале – это ивент-пространство Zetkin. А так в районе «Розочки» нет ни мемориальных табличек, посвященных первым феминисткам, ни офисов женских организаций, ни хотя бы кофеен «Роза + Карл» (а ведь рядом находится улица еще одного немецкого товарища – Карла Либкнехта).