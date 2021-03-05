Где в Минске находится площадь 8 Марта и почему квартиры на Розы Люксембург дешевле, чем на Клары Цеткин

Стартуем, естественно, с площади 8 Марта. Как, вы тоже забыли о такой? А она, оказывается, до сих пор есть. «Лежит» себе тихонечко у входа в метро «Немига», на пересечении улицы Богдановича и проспекта Победителей. Лет 50 назад здесь была автостанция, 300 лет назад – крупнейший городской рынок (Низкий), а еще раньше – крепостные ворота, через которые можно было попасть в минский замок. В общем место всегда было бойким.