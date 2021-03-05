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ЗВР Беларуси продолжили в феврале уменьшаться

05.03.2021 09:45 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 мар - Sputnik. Международные резервные активы на 1 марта 2021 года, по предварительным данным, составили 7 114,5 миллиона долларов, сообщили в пресс-службе Нацбанка.

Ранее стало известно, что золотовалютные резервы республики в январе стали меньше на ощутимые 265 миллионов долларов или на 3,5%. В феврале они прохудились еще на 88,9 миллиона долларов или 1,2%.

Регулятор объяснил это тем, что в феврале произошло плановое погашение государственных долгов на общую сумму около 250 миллионов долларов. Помимо этого, Нацбанк продавал валюту на бирже и наблюдалось снижение стоимости монетарного золота.

"При этом спрос на иностранную валюту на внутреннем рынке был в основном обусловлен реализацией мероприятий по переводу кредитной задолженности отдельных предприятий из иностранной валюты в белорусские рубли", - добавили в пресс-службе.

ЗВР республики удавалось пополнять за счет поступлений средств от внешнеэкономической деятельности в бюджет страны, а также от продажи облигаций, номинированных в иностранной валюте.

В прошлом году белорусские власти значительно смягчили денежно-кредитную политику и решили снизить пороговое значение резервов до отметки в 6 миллиардов долларов.

© Sputnik
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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Регулятор в конце прошлого года значительно снизил пороговое значение для международных резервов республики, которое теперь составляет 6 миллиардов долларов.
 
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