|
ЗВР Беларуси продолжили в феврале уменьшаться
05.03.2021 09:45 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 мар - Sputnik. Международные резервные активы на 1 марта 2021 года, по предварительным данным, составили 7 114,5 миллиона долларов, сообщили в пресс-службе Нацбанка.
Ранее стало известно, что золотовалютные резервы республики в январе стали меньше на ощутимые 265 миллионов долларов или на 3,5%. В феврале они прохудились еще на 88,9 миллиона долларов или 1,2%.
Регулятор объяснил это тем, что в феврале произошло плановое погашение государственных долгов на общую сумму около 250 миллионов долларов. Помимо этого, Нацбанк продавал валюту на бирже и наблюдалось снижение стоимости монетарного золота.
"При этом спрос на иностранную валюту на внутреннем рынке был в основном обусловлен реализацией мероприятий по переводу кредитной задолженности отдельных предприятий из иностранной валюты в белорусские рубли", - добавили в пресс-службе.
ЗВР республики удавалось пополнять за счет поступлений средств от внешнеэкономической деятельности в бюджет страны, а также от продажи облигаций, номинированных в иностранной валюте.
В прошлом году белорусские власти значительно смягчили денежно-кредитную политику и решили
© Sputnik
Объем экономической поддержки Беларуси со стороны России 2009 ― 2019
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Регулятор в конце прошлого года значительно снизил пороговое значение для международных резервов республики, которое теперь составляет 6 миллиардов долларов.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)