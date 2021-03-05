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Золотовалютные резервы в феврале продолжили снижение: долги и спрос на валюту
05.03.2021 09:51 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Международные резервные активы Беларуси на 1 марта 2021 года, по предварительным данным, составили 7 114,5 млн долларов (в эквиваленте), снизившись за февраль на 88,9 млн долларов (на 1,2%) после сокращения в январе на 265 млн долларов.
С начала года золотовалютные резервы сократились на 4,7%.
Уровень международных резервных активов снизился по итогам февраля из-за планового погашения внешних и внутренних государственных обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 250 млн долларов, продажи Нацбанком иностранной валюты на бирже, а также снижения стоимости монетарного золота.
При этом, уточнили в Нацбанке, спрос на иностранную валюту на внутреннем рынке был в основном обусловлен реализацией мероприятий по переводу кредитной задолженности отдельных предприятий из иностранной валюты в белорусские рубли.
Поддержанию уровня золотовалютных резервов в феврале способствовало поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от продажи Минфином облигаций, номинированных в иностранной валюте.
Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2021 год объем международных резервных активов на 1 января 2022 года должен составить не менее 6 млрд долларов. Такое снижение запланировано с учетом необходимости выплат государством
За 2020 год золотовалютные резервы потеряли 1,9 млрд долларов.
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С начала года золотовалютные резервы сократились на 4,7%.
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