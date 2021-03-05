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Генпрокуратура направила в Литву запрос о выдаче Тихановской, а в суд - дело «о тайной вечере»
05.03.2021 10:31 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Генеральная прокуратура направила в адрес Генеральной прокуратуры Литвы просьбу о выдаче Светланы Тихановской. Кроме того, в суд направлено дело в отношении четырех доверенных лиц экс-кандидата в президенты. Об этом
Дело о «тайной вечере»
Генпрокуратара сообщает, что в суд направлено дело в отношении четырех доверенных лиц Светланы Тихановской.
«Согласно материалам дела обвиняемые, действуя по предварительному сговору со Светланой Тихановской, планировали организацию массовых беспорядков в Гомеле, захват зданий местных органов управления, назначение своих глав администраций и председателей исполкомов», — заявили в Генпрокуратуре.
В ведомстве отметили, что считают обвинение обоснованным, а исследование обстоятельств — полным и объективным. Четыре фигуранта дела находятся под стражей.
Напомним, Следственный комитет 2 марта
В офисе Тихановской
Запрос на выдачу
Генеральная прокуратура Беларуси направила в адрес Генеральной прокуратуры Литвы просьбу о выдаче Светланы Тихановской для привлечения к уголовной ответственности за преступления против порядка управления, общественной безопасности и государства.
2 марта Следственный комитет Беларуси объявил, что Светлана Тихановская объявлена в розыск и документы для ее экстрадиции переданы в Генеральную прокуратуру.
В Литве на это заявили, что Вильнюс не собирается выдавать Светлану Тихановскую.
— Думаю, белорусское руководство прекрасно понимает, что любой запрос об экстрадиции Светланы Тихановской будет чисто ритуальным актом. Литва не выдает преследуемых по политическим мотивам. В Минске очень хорошо знают, какой ответ мы им дадим, — сказал в интервью
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Генеральная прокуратура Беларуси направила в адрес Генеральной прокуратуры Литвы просьбу о выдаче Светланы Тихановской для привлечения к уголовной...
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