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Генпрокуратура направила в Литву запрос о выдаче Тихановской, а в суд - дело «о тайной вечере»

05.03.2021 10:31 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Генеральная прокуратура направила в адрес Генеральной прокуратуры Литвы просьбу о выдаче Светланы Тихановской. Кроме того, в суд направлено дело в отношении четырех доверенных лиц экс-кандидата в президенты. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.


Фото: Телеграм-канал Светланы Тихановской

Дело о «тайной вечере»

Генпрокуратара сообщает, что в суд направлено дело в отношении четырех доверенных лиц Светланы Тихановской.

«Согласно материалам дела обвиняемые, действуя по предварительному сговору со Светланой Тихановской, планировали организацию массовых беспорядков в Гомеле, захват зданий местных органов управления, назначение своих глав администраций и председателей исполкомов», — заявили в Генпрокуратуре.

В ведомстве отметили, что считают обвинение обоснованным, а исследование обстоятельств — полным и объективным. Четыре фигуранта дела находятся под стражей.

Напомним, Следственный комитет 2 марта опубликовал сообщение о том, что расследование уголовного дела в отношении доверенных лиц Тихановской завершено. Сообщение иллюстрировала видеозапись: семеро (иногда восемь) человек — среди них (не все время) Светлана Тихановская — сидят за столом и обсуждают протесты в Гомеле. Снято это, по уверению СК, 5 августа в Минске. Запись не новая: ее уже демонстрировали по госТВ 9 августа прошлого года. В сюжете гостелевидение назвало встречу активистов «Страны для жизни» «тайной вечерей».

В офисе Тихановской заявили, что экс-кандидат в президенты никогда не участвовала в разработке таких планов, а также что на видео видно — она покинула комнату, чтобы не продолжать обсуждение.

Запрос на выдачу

Генеральная прокуратура Беларуси направила в адрес Генеральной прокуратуры Литвы просьбу о выдаче Светланы Тихановской для привлечения к уголовной ответственности за преступления против порядка управления, общественной безопасности и государства.

2 марта Следственный комитет Беларуси объявил, что Светлана Тихановская объявлена ​​в розыск и документы для ее экстрадиции переданы в Генеральную прокуратуру.

В Литве на это заявили, что Вильнюс не собирается выдавать Светлану Тихановскую.

— Думаю, белорусское руководство прекрасно понимает, что любой запрос об экстрадиции Светланы Тихановской будет чисто ритуальным актом. Литва не выдает преследуемых по политическим мотивам. В Минске очень хорошо знают, какой ответ мы им дадим, — сказал в интервью DW заместитель министра иностранных дел Литвы Мантас Адаменас.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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