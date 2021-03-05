Предприятия закупались валютой, население ушло в безнал. Что происходило в феврале на валютном рынке

Источник материала: Tut.by

В феврале интерес белорусов к покупке наличной валюты упал, чистая продажа выросла до 85,7 млн долларов. Но с учетом безналичных операций ситуация обратная — население стабильно покупает больше, чем продает. Об этом сообщает Нацбанк .



Фото: Reuters

Продажа наличной валюты гражданами в феврале выросла на 15,4% до 517,5 млн долларов, покупка сократилась на 2% до 431,8 млн долларов.

Напомним, сорок девять месяцев, до марта 2020 года, население Беларуси было чистым продавцом наличной валюты. В марте и августе 2020-го был резкий всплеск объемов покупки, прошлый год граждане закончили чистыми покупателями — впервые с 2013 года покупка налички превысила продажу на 147,5 млн долларов.

За 2019 год чистая продажа наличной валюты составила 1,418 млрд долларов, за 2018 год белорусы сдали 1,738 млрд долларов чистыми, за 2017-й чистая продажа составила 2,2 млрд долларов, в 2016 году — 2,4 млрд долларов.

С учетом безналичных операций население стабильно остается чистым покупателем валюты, покупка превысила продажу на 201,4 млн долларов.

В феврале покупка безналичной валюты превысила продажу на 132,9 млн долларов, с начала года чистая покупка безналичной валюты составила 294,9 млн долларов. По итогам прошлого года безналичная покупка валюты населением превысила продажу на 1,822 млрд долларов.

Субъекты хозяйствования в январе-феврале были чистыми покупателями валюты (объем покупки превысил продажу на 127,2 млн долларов). Как пояснили в Нацбанке , спрос на иностранную валюту на внутреннем рынке был в основном обусловлен реализацией мероприятий по переводу кредитной задолженности отдельных предприятий из иностранной валюты в белорусские рубли.

Напомним, Нацбанк по итогам 2020 года констатировал заметное снижение золотовалютных резервов — на 1,9 млрд долларов, в том числе — из-за высокого спроса на валюту.