ЕЭК предложила Беларуси отменить обязательный список белорусских товаров в магазинах

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) напомнила правительству Беларуси о необходимости выполнения обязательств по функционированию внутреннего рынка ЕАЭС в сфере розничной торговли и дала 30 дней на исправление нарушений. Об этом говорится в сообщении ЕЭК.

«По итогам заседания Коллегии Евразийской экономической комиссии принято решение уведомить Республику Беларусь о необходимости исполнения права Евразийского экономического союза», - говорится в заявлении.

Комиссия признала неправильным решение чиновников Беларуси о введении обязательного списка отечественных товаров на полках в магазинах розничной торговли и заявила, что это является барьером на внутреннем рынке Союза.

В итоге белорусскому правительству дали 30 календарных дней с даты вступления в силу решения, чтобы исправить имеющиеся нарушения и сообщить комиссии о принятых мерах.

Непомним, недавно Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси настоятельно рекомендовало продавцам увеличить количество отечественных товаров на полках до 80-85% и разместить их в визуально и физически доступных местах.