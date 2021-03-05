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ЕЭК предложила Беларуси отменить обязательный список белорусских товаров в магазинах

05.03.2021 10:57 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) напомнила правительству Беларуси о необходимости выполнения обязательств по функционированию внутреннего рынка ЕАЭС в сфере розничной торговли и дала 30 дней на исправление нарушений. Об этом говорится в сообщении ЕЭК.

«По итогам заседания Коллегии Евразийской экономической комиссии принято решение уведомить Республику Беларусь о необходимости исполнения права Евразийского экономического союза», - говорится в заявлении.

Комиссия признала неправильным решение чиновников Беларуси о введении обязательного списка отечественных товаров на полках в магазинах розничной торговли и заявила, что это является барьером на внутреннем рынке Союза.

В итоге белорусскому правительству дали 30 календарных дней с даты вступления в силу решения, чтобы исправить имеющиеся нарушения и сообщить комиссии о принятых мерах.

Непомним, недавно Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси настоятельно рекомендовало продавцам увеличить количество отечественных товаров на полках до 80-85% и разместить их в визуально и физически доступных местах.

Во время ВНС Александр Лукашенко заявлял, что необходимо увеличить количество белорусских лекарств с 50% до 70−75% от общего объема потребления, и раскритиковал торговые сети, в которых не достаточно отечественных товаров, сказав, что одну из них уже начали «вырезать».

 
 
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Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) напомнила правительству Беларуси о необходимости выполнения обязательств по функционированию внутреннего рынка ЕАЭС...
 
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