|
Лукашенко потребовал от "Мотовело" высоких технологий и экспорта
05.03.2021 11:09 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 мар - Sputnik. Необходимо правильно распорядиться территорией предприятия в центре города, заявил глава государства в ходе посещения ОАО "Мотовело".
"Здесь должно быть производство, и высокотехнологичное производство", - цитирует Александра Лукашенко его пресс-служба. По словам президента, важна и ориентация на экспорт продукции.
© Photo : пресс-служба президента РБ
При этом он дал поручение Госконтролю заняться анализом ситуации вокруг возможного сноса части строений на территории завода, который занимает площадь около 30 гектаров.
Дело в том, что ОАО "Мотовело" находится в непосредственной близости от центра белоруской столицы, а часть предприятий формируют облик Партизанского проспекта в самом его начале.
В настоящий момент территории велозавода находится свыше 130 строений из которых более половины непригодны к эксплуатации. Сама производственная площадка занимает всего лишь 2 гектара. Более 100 юридических лиц арендуют помещения для хранения или офисов. В 2018 году предприятие стало банкротом. В лучшие годы там работало более 2 тысяч человек, а сейчас занято чуть больше 100 сотрудников.
Напомним, что на совещании в феврале глава государства
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Столичное предприятие по производству велосипедов и мотоциклов пережило несколько смен собственников, а также процедуру банкротство, после чего численность...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)