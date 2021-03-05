Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 мар - Sputnik. Необходимо правильно распорядиться территорией предприятия в центре города, заявил глава государства в ходе посещения ОАО "Мотовело".

"Здесь должно быть производство, и высокотехнологичное производство", - цитирует Александра Лукашенко его пресс-служба. По словам президента, важна и ориентация на экспорт продукции.

При этом он дал поручение Госконтролю заняться анализом ситуации вокруг возможного сноса части строений на территории завода, который занимает площадь около 30 гектаров.

Дело в том, что ОАО "Мотовело" находится в непосредственной близости от центра белоруской столицы, а часть предприятий формируют облик Партизанского проспекта в самом его начале.

В настоящий момент территории велозавода находится свыше 130 строений из которых более половины непригодны к эксплуатации. Сама производственная площадка занимает всего лишь 2 гектара. Более 100 юридических лиц арендуют помещения для хранения или офисов. В 2018 году предприятие стало банкротом. В лучшие годы там работало более 2 тысяч человек, а сейчас занято чуть больше 100 сотрудников.

Напомним, что на совещании в феврале глава государства заявил , что хотел бы видеть четко обсчитанный, ориентированный строго на запросы потребителей бизнес-план по развитию мотовелозавода.

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