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Доллар США вырос, евро подешевел на старте торгов в пятницу
05.03.2021 11:09 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 мар – Sputnik. Евро и российский рубль упали в цене, доллар подорожал на старте торгов, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ) в пятницу.
По информации БВФБ на 10:29, евро упал в стоимости на 0,6%, доллар США подскочил на 0,11%, российский рубль подешевел на 0,58%.
Нацбанк Беларуси установил следующие курсы на старте торгов 5 марта:
При установлении курсов валют банки руководствуются многими факторами. Одним из них является спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.
Как ранее
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В начале торгов Белорусской валютно-фондовой биржи в последний день рабочей недели доллар США прибавил в цене, евро и российский рубль подешевели.
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