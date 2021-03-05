Доллар США вырос, евро подешевел на старте торгов в пятницу

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 мар – Sputnik. Евро и российский рубль упали в цене, доллар подорожал на старте торгов, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ) в пятницу.

По информации БВФБ на 10:29, евро упал в стоимости на 0,6%, доллар США подскочил на 0,11%, российский рубль подешевел на 0,58%.

Нацбанк Беларуси установил следующие курсы на старте торгов 5 марта:

1 евро – 3,14 белорусского рубля

1 доллар США – 2,61 рубля

100 российских рублей – 3,53 рубля

При установлении курсов валют банки руководствуются многими факторами. Одним из них является спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.

Как ранее рассказал эксперт по фондовому рынку инвестиционной компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин, лучшей валютой для сбережений наступающей весной станет доллар.

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