Лукашенко освободил от должности своего помощника - инспектора по Минской области

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко 5 марта освободил от должности своего помощника Игоря Евсеева.





Игорь Евсеев освобожден от должности помощника президента — инспектора по Минской области в соответствии со статьей 84 Конституции Беларуси. Соответствующий указ № 82 подписан 5 марта.

Игорь Евсеев получил должность помощника президента в сентябре 2017 года. Генерал-майор милиции Евсеев с апреля 2015 года возглавлял УВД Минской области. До этого три года прослужил на должности главы УВД Витебского облисполкома, куда пришел 15 июня 2012 года с должности начальника милиции общественной безопасности ГУВД Мингорисполкома.