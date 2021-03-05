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Лукашенко освободил от должности своего помощника - инспектора по Минской области

05.03.2021 11:27 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко 5 марта освободил от должности своего помощника Игоря Евсеева.


Игорь Евсеев освобожден от должности помощника президента — инспектора по Минской области в соответствии со статьей 84 Конституции Беларуси. Соответствующий указ № 82 подписан 5 марта.

Игорь Евсеев получил должность помощника президента в сентябре 2017 года. Генерал-майор милиции Евсеев с апреля 2015 года возглавлял УВД Минской области. До этого три года прослужил на должности главы УВД Витебского облисполкома, куда пришел 15 июня 2012 года с должности начальника милиции общественной безопасности ГУВД Мингорисполкома.

 
 
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Александр Лукашенко 5 марта освободил от должности своего помощника Игоря Евсеева.
 
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