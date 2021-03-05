|
Лукашенко освободил от должности своего помощника - инспектора по Минской области
05.03.2021 11:27 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко 5 марта
Игорь Евсеев освобожден от должности помощника президента — инспектора по Минской области в соответствии со статьей 84 Конституции Беларуси. Соответствующий указ № 82 подписан 5 марта.
Игорь Евсеев
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко 5 марта освободил от должности своего помощника Игоря Евсеева.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)