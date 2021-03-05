Умер учредитель и директор буровой компании «Дельта» Николай Черношей

Источник материала: Tut.by

Умер учредитель и генеральный директор гомельской буровой компании «Дельта» Николай Черношей. Об этом TUT.BY сообщили его друзья и подтвердили в офисе компании.





На предприятии TUT.BY сообщили, что Николай Васильевич умер ночью 5 марта.

Недавно Николай Черношей был делегатом и принимал участие во Всебелорусском народном собрании .

Николаю Черношею было 69 лет. Он один из успешнейших бизнесменов страны. В 1990-х основал буровую компанию «Дельта». Предприятие на протяжении 30 лет является передовым в области свайного фундаментостроения. За годы работы компанией реализованы сотни проектов: свайные фундаменты, подпорные стенки, закрепление и усиление грунтов, бурение скважин и устройство систем водоснабжения, строительное водопонижение, бурение замораживающих скважин. Среди объектов, на которых задействована «Дельта», строительство метро, магистральных газопроводов «Сила Сибири» и «Северный поток — 2».

Компания не единожды была признана лучшей организацией и лучшим экспортером строительной отрасли, а ее основатель Николай Черношей удостоен множества наград, — в том числе ордена Отечества III степени и звания почетного гражданина Речицкого района.