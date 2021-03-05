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«Надо по-хозяйски подойти к этой территории. Но никакого жилья». Лукашенко дал указания по площадке Мотовело

05.03.2021 12:25 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко потребовал по-хозяйски, по-народному подходить к развитию «Мотовело», где в настоящее время есть много незадействованных территорий. Об этом он заявил, посещает производственную площадку на Партизанском проспекте в Минске, где расположены ООО «МотоВелоЗавод» и ОАО «Мотовело», сообщила пресс-служба президента.


«Надо сделать по-государственному, по-народному. Надо по-хозяйски подойти к этой территории. Это золотое дно. Но никакого жилья. Здесь должно быть производство, и высокотехнологичное производство», — подчеркнул он.

По его словам, важна и ориентация на экспорт продукции: «Пожалуйста, арендуйте и продавайте продукцию на экспорт. И тут, в центре Минска, с удовольствием придут люди и будут работать».

Лукашенко поручил главе Комитета госконтроля еще раз проанализировать необходимость сноса тех или иных зданий, тем более что некоторые здания на протяжении многих лет формируют исторический облик столицы вдоль Партизанского проспекта.


«Надо посмотреть. Это, если хотите, культурная какая-то ценность. Я не минчанин, но я всю жизнь ездил по проспекту домой, на работу сюда, когда депутатом был. Мне приятно было смотреть на эти здания. Надо посмотреть на предмет того, может быть, крышу надо заменить, может, еще что-то. Взять независимых людей, не тех, которые делали эту ревизию, — отметил он. — Посмотрите, какая красотища. Тут же деревья вековые».

Президент анонсировал указ, где пропишут «те или иные льготы» и определят четкие условия для тех, кто будет в дальнейшем работать на этой площадке.

Лукашенко предложили вариант решения проблемных вопросов по накопившимся долговым обязательствам ОАО «Мотовело» и связанным с его ликвидацией. Президент в целом его одобрил и поручил подготовить соответствующий проект указа.

«В этой пятилетке мы должны иметь суперобразцовое производство на этой площадке, и мотовелозавод останется таким же брендом для белорусов, как когда-то был. Мы должны все сделать, чтобы получить хорошее производство», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Как сообщает телеграм-канал «Пул первого», Лукашенко анонсировал следующий приезд на «Мотовело» в декабре с ревизией данных сегодня поручений. Разговор и про минский технопарк, который будет здесь. «Так жить нельзя и вы так жить не будете», цитирует его канал.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент анонсировал указ, где пропишут «те или иные льготы» и определят четкие условия для тех, кто будет в дальнейшем работать на этой площадке.
 
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