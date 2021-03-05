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Белорусский рубль укрепился к евро и российскому рублю
05.03.2021 12:37 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTК итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже. Белорусский рубль укрепился к евро и российскому рублю и просел к доллару. Итак, установлены следующие курсы: доллар - 2 рубля 61 копейка. Евро - 3 рубля 15 копеек и 3,53 стоят 100 российских рублей.
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К итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже. Белорусский рубль укрепился к евро и российскому рублю и просел к доллару. Итак, установлены следующие...
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