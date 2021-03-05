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Руководство столичной фирмы будут судить за неуплату налогов - бюджет недосчитался 1,8 миллиона рублей
05.03.2021 13:05 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В отношении владельцев столичной фирмы возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов — бюджет недосчитался почти двух миллионов рублей. Об этом
Как сообщается, Департамент финансовых расследований КГК по Минской области выявил, что одно из коммерческих предприятий Минска задолжало казне более 1,8 миллиона рублей, избегая уплаты налогов с помощью работавшей около двух лет схемы. Руководство белорусской компании зарегистрировало в России два общества с ограниченной ответственностью и с помощью их реквизитов, печатей и расчетных счетов закупало в РФ сырье для производства цемента, затем продавая его в нашей стране. Так продолжалось в течение 2018 и 2019 годов, вся выручка от подобной деятельности не фигурировала в документах белорусской фирмы.
Теперь директор столичной компании и двое его заместителей стали фигурантами дела по части 2 статьи 243 (Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов) Уголовного кодекса Беларуси — им грозит до семи лет лишения свободы.
Документы и офисная техника компании изъяты, для возмещения ущерба на имущество обвиняемых наложен арест.
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Руководство столичной фирмы будут судить за неуплату налогов - бюджет недосчитался 1,8 миллиона рублей
Чтобы скрыть доходы от деятельности компании, руководители создали в России два общества с ограниченной ответственностью, где и аккумулировалась выручка.
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