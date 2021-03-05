Руководство столичной фирмы будут судить за неуплату налогов - бюджет недосчитался 1,8 миллиона рублей

Источник материала: Tut.by

В отношении владельцев столичной фирмы возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов — бюджет недосчитался почти двух миллионов рублей. Об этом рассказала пресс-служба Комитета государственного контроля Беларуси.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Как сообщается, Департамент финансовых расследований КГК по Минской области выявил, что одно из коммерческих предприятий Минска задолжало казне более 1,8 миллиона рублей, избегая уплаты налогов с помощью работавшей около двух лет схемы. Руководство белорусской компании зарегистрировало в России два общества с ограниченной ответственностью и с помощью их реквизитов, печатей и расчетных счетов закупало в РФ сырье для производства цемента, затем продавая его в нашей стране. Так продолжалось в течение 2018 и 2019 годов, вся выручка от подобной деятельности не фигурировала в документах белорусской фирмы.

Теперь директор столичной компании и двое его заместителей стали фигурантами дела по части 2 статьи 243 (Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов) Уголовного кодекса Беларуси — им грозит до семи лет лишения свободы.

Документы и офисная техника компании изъяты, для возмещения ущерба на имущество обвиняемых наложен арест.