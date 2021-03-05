«Скорее ад замерзнет». В МИД Литвы отреагировали на требование о выдаче Тихановской

Источник материала: Tut.by

Власти Литвы прокомментировали запрос Генпрокуратуры Беларуси на выдачу Светланы Тихановской. Судя по словам главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, опубликованным на сайте внешнеполитического ведомства, речь об экстрадиции экс-кандидата в президента не идет.



Габриэлюс Ландсбергис. Фото: пресс-служба МИД Литвы

— Белорусскому режиму мы можем сказать — скорее ад замерзнет, чем мы начнем рассматривать его требования , — приводит слова министра внешнеполитического ведомства пресс-служба МИД Литвы.

— Литва была и будет стеной, за которой могут искать убежища все демократические силы, преследуемые режимами. Таким образом, каждый, кто находит убежище в Литве, может чувствовать себя в безопасности, что его не выдадут — ни за их борьбу за демократию, ни за свободу слова и религиозные взгляды, — добавил Ландсбергис.

Напомним, в пятницу, 5 марта, Генпрокуратура Беларуси заявила о том, что Вильнюсу направлена просьба о выдаче Тихановской для привлечения ее к уголовной ответственности за планирование организации массовых беспорядков в Гомеле, захват зданий местных органов управления, назначение оппозиционерами своих глав администраций и председателей исполкомов.

В Литве ранее уже заявляли о том, что Вильнюс не собирается выдавать Светлану Тихановскую.

— Думаю, белорусское руководство прекрасно понимает, что любой запрос об экстрадиции Светланы Тихановской будет чисто ритуальным актом. Литва не выдает преследуемых по политическим мотивам. В Минске очень хорошо знают, какой ответ мы им дадим, — сказал заместитель министра иностранных дел Литвы Мантас Адаменас.