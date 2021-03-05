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«Скорее ад замерзнет». В МИД Литвы отреагировали на требование о выдаче Тихановской
05.03.2021 13:41 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Власти Литвы прокомментировали запрос Генпрокуратуры Беларуси на выдачу Светланы Тихановской. Судя по словам главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса,
— Белорусскому режиму мы можем сказать — скорее ад замерзнет, чем мы начнем рассматривать его требования
— Литва была и будет стеной, за которой могут искать убежища все демократические силы, преследуемые режимами. Таким образом, каждый, кто находит убежище в Литве, может чувствовать себя в безопасности, что его не выдадут — ни за их борьбу за демократию, ни за свободу слова и религиозные взгляды, — добавил Ландсбергис.
Напомним, в пятницу, 5 марта, Генпрокуратура Беларуси
В Литве ранее уже заявляли о том, что Вильнюс не собирается выдавать Светлану Тихановскую.
— Думаю, белорусское руководство прекрасно понимает, что любой запрос об экстрадиции Светланы Тихановской будет чисто ритуальным актом. Литва не выдает преследуемых по политическим мотивам. В Минске очень хорошо знают, какой ответ мы им дадим, — сказал заместитель министра иностранных дел Литвы Мантас Адаменас.
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- Литва была и будет стеной, за которой могут искать убежища все демократические силы, преследуемые режимами. Таким образом, каждый, кто находит убежище в Литве,...
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