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«Скорее ад замерзнет». В МИД Литвы отреагировали на требование о выдаче Тихановской

05.03.2021 13:41 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Власти Литвы прокомментировали запрос Генпрокуратуры Беларуси на выдачу Светланы Тихановской. Судя по словам главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, опубликованным на сайте внешнеполитического ведомства, речь об экстрадиции экс-кандидата в президента не идет.


Габриэлюс Ландсбергис. Фото: пресс-служба МИД Литвы

— Белорусскому режиму мы можем сказать — скорее ад замерзнет, чем мы начнем рассматривать его требования, — приводит слова министра внешнеполитического ведомства пресс-служба МИД Литвы.

— Литва была и будет стеной, за которой могут искать убежища все демократические силы, преследуемые режимами. Таким образом, каждый, кто находит убежище в Литве, может чувствовать себя в безопасности, что его не выдадут — ни за их борьбу за демократию, ни за свободу слова и религиозные взгляды, — добавил Ландсбергис.

Напомним, в пятницу, 5 марта, Генпрокуратура Беларуси заявила о том, что Вильнюсу направлена просьба о выдаче Тихановской для привлечения ее к уголовной ответственности за планирование организации массовых беспорядков в Гомеле, захват зданий местных органов управления, назначение оппозиционерами своих глав администраций и председателей исполкомов.

В Литве ранее уже заявляли о том, что Вильнюс не собирается выдавать Светлану Тихановскую.

— Думаю, белорусское руководство прекрасно понимает, что любой запрос об экстрадиции Светланы Тихановской будет чисто ритуальным актом. Литва не выдает преследуемых по политическим мотивам. В Минске очень хорошо знают, какой ответ мы им дадим, — сказал заместитель министра иностранных дел Литвы Мантас Адаменас.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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