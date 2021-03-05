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Тихановская созвонилась с гендиректором Yara International и призвала к давлению на Беларуськалий
05.03.2021 13:41 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Светлана Тихановская созвонилась с генеральным директором норвежской компании Yara International, покупающей белорусские калийные удобрения, сообщает пресс-служба экс-кандидата в президенты.
При разговоре присутствовали представители норвежского партнера «Беларуськалия» и Офиса Светланы Тихановской. Тихановская рассказала Свейну Торе Хользетеру, директору Yara International, о фактах репрессий против стачкома «Беларуськалия», а также о вопросах техники безопасности на предприятии.
— Тихановская призвала норвежскую компанию оказать давление на руководство «Беларуськалия», а также сделать конкретные и ощутимые шаги для того, чтобы остановить репрессии против членов стачкома предприятия, — говорится в сообщении пресс-службы Тихановской.
Напомним, норвежцы дважды
18 декабря гендиректор Yara
Холшер и другие представители компании заявили, что разделяют позицию норвежского правительства о поддержке демократической Беларуси и прав человека.
По словам гендиректора, порог неприемлемости ситуации на «Беларуськалии» уже пройден, будут рассматриваться новые возможности давления на белорусских партнеров и способы помощи бастующим.
Пресс-служба Тихановской отметила тогда, что с момента начала забастовки в августе на «Беларуськалии» уволили 55 сотрудников, рабочие получили в сумме более 330 суток административного ареста.
Ранее независимые профсоюзы
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Ранее независимые профсоюзы заявили, что выступают не за разрыв контракта с норвежской компанией Yara, а за соблюдение прав трудящихся на «Беларуськалии».
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