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На въезде в Новую Боровую зачем-то разместили огромный государственный флаг. Фотофакт

05.03.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Вчера на одном из домов на въезде в жилой квартал «Новая Боровая» появился огромный государственный флаг. Местные жители говорят, что его установкой занималось МЧС под охраной МВД. По какой причине это было сделано не пояснило ни одно из ведомств.

На въезде в Новую Боровую зачем-то разместили огромный государственный флаг. Фотофакт

На въезде в ЖК «Новая Боровая», если заезжать в район из МКАД или улицы Гинтовта появился огромный госфлаг. Его разместили на крыше одной из высоток по улице Небесная.

На въезде в Новую Боровую зачем-то разместили огромный государственный флаг. Фотофакт
На въезде в Новую Боровую зачем-то разместили огромный государственный флаг. Фотофакт
На въезде в Новую Боровую зачем-то разместили огромный государственный флаг. Фотофакт
На въезде в Новую Боровую зачем-то разместили огромный государственный флаг. Фотофакт

Местные жители сообщают, что размещением флага занимались альпинисты МЧС под охраной МВД. Также во время размещения флага были замечены тонированные микроавтобусы с людьми без опознавательных знаков.

На въезде в Новую Боровую зачем-то разместили огромный государственный флаг. Фотофакт
На въезде в Новую Боровую зачем-то разместили огромный государственный флаг. Фотофакт
На въезде в Новую Боровую зачем-то разместили огромный государственный флаг. Фотофакт

По чьей инициативе был размещен флаг, как проходил выбор дома, и за какие средства флаг был куплен, не сообщает ни одно из ведомств.

На въезде в Новую Боровую зачем-то разместили огромный государственный флаг. Фотофакт

 
Теги: Минск
 
 
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Вчера на одном из домов на въезде в жилой квартал «Новая Боровая» появился огромный государственный флаг. Местные жители говорят, что его установкой занималось...
 
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