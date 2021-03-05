На въезде в Новую Боровую зачем-то разместили огромный государственный флаг. Фотофакт

Источник материала: realt.by

Вчера на одном из домов на въезде в жилой квартал «Новая Боровая» появился огромный государственный флаг. Местные жители говорят, что его установкой занималось МЧС под охраной МВД. По какой причине это было сделано не пояснило ни одно из ведомств.

На въезде в ЖК «Новая Боровая», если заезжать в район из МКАД или улицы Гинтовта появился огромный госфлаг. Его разместили на крыше одной из высоток по улице Небесная.









Местные жители сообщают , что размещением флага занимались альпинисты МЧС под охраной МВД. Также во время размещения флага были замечены тонированные микроавтобусы с людьми без опознавательных знаков.







По чьей инициативе был размещен флаг, как проходил выбор дома, и за какие средства флаг был куплен, не сообщает ни одно из ведомств.

