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На въезде в Новую Боровую зачем-то разместили огромный государственный флаг. Фотофакт
05.03.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Вчера на одном из домов на въезде в жилой квартал «Новая Боровая» появился огромный государственный флаг. Местные жители говорят, что его установкой занималось МЧС под охраной МВД. По какой причине это было сделано не пояснило ни одно из ведомств.
Местные жители
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Вчера на одном из домов на въезде в жилой квартал «Новая Боровая» появился огромный государственный флаг. Местные жители говорят, что его установкой занималось...
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