На участок в Колодищах подали 14 заявок, а вот наделы в Ратомке не заинтересовали никого. Результаты аукциона

Источник материала: realt.by

Сегодня состоялся очередной аукцион по продаже участков в частную собственность граждан РБ в Минском районе. Участникам было предложено 22 лота. Торги прошли по 17 из них. На один лот была подана одна заявка. Желающих купить участки на аукционе в Ратомке не нашлось.

Наибольшее количество заявлений было подано на участок № 12 в квартале 7108 в аг. Колодищи Колодищанского сельсовета. Земельный надел 15,3 сотки со всеми коммуникациями заинтересовал 14 человек. При начальной цене 39.000 рублей лот продан с молотка за 179.204 рубля, или 68.713 долларов США по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.

Повышенный спрос был и на участки в деревнях Глебковичи и Старина . На первый было подано 5 заявлений, на второй – 11.

Десять человек претендовали на недорогой участок № 30 в д. Буденного Острошицко-Городокского сельсовета. Он насчитывает 7 соток и был выставлен на аукцион за 9.916 рублей. Лот ушел с молотка 32.500 рублей, или 12.461 доллар США.

Пять участков выставлял на аукцион Хатежинский сельсовет претендовали от 3-х в д. Гаище, Козловка, Ореховская, Рыжики и Старое Село. На участки претендовали от 3-х до 9-ти заявителей.

Боровлянский сельсовет предложил участникам аукциона наделы в Лесковке и Малиновке. При начальных ценах 60.000 и 65.000 они проданы за 171.187 рублей, или 65.639 долларов США, и 80.300 рублей, или 30.789 долларов США, соответственно.

Результаты аукциона в отношении остальных лотов смотрите в нашей таблице.