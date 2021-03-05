На участок в Колодищах подали 14 заявок, а вот наделы в Ратомке не заинтересовали никого. Результаты аукциона

Сегодня состоялся очередной аукцион по продаже участков в частную собственность граждан РБ в Минском районе. Участникам было предложено 22 лота. Торги прошли по 17 из них. На один лот была подана одна заявка. Желающих купить участки на аукционе в Ратомке не нашлось.
Участок в Семково
Наибольшее количество заявлений было подано на участок № 12 в квартале 7108 в аг. Колодищи Колодищанского сельсовета. Земельный надел 15,3 сотки со всеми коммуникациями заинтересовал 14 человек. При начальной цене 39.000 рублей лот продан с молотка за 179.204 рубля, или 68.713 долларов США по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.
Повышенный спрос был и на участки в деревнях Глебковичи и Старина. На первый было подано 5 заявлений, на второй – 11.
Участок в д. Старина
Десять человек претендовали на недорогой участок № 30 в д. Буденного Острошицко-Городокского сельсовета. Он насчитывает 7 соток и был выставлен на аукцион за 9.916 рублей. Лот ушел с молотка 32.500 рублей, или 12.461 доллар США.
Пять участков выставлял на аукцион Хатежинский сельсовет претендовали от 3-х в д. Гаище, Козловка, Ореховская, Рыжики и Старое Село. На участки претендовали от 3-х до 9-ти заявителей.
Боровлянский сельсовет предложил участникам аукциона наделы в Лесковке и Малиновке. При начальных ценах 60.000 и 65.000 они проданы за 171.187 рублей, или 65.639 долларов США, и 80.300 рублей, или 30.789 долларов США, соответственно.
Результаты аукциона в отношении остальных лотов смотрите в нашей таблице.
№ лота
Адрес земельного участка
Пло-щадь участка, соток
Кол-во уч-ов
Инженерная инфраструктура *
Нач. цена участка, руб.
Цена продажи участка, руб.
Цена продажи участка, $
1
Боровлянский с/с, д. Лесковка, участок № 5
14,0
5
электричество, газ, водопровод
60.000
171.187
65.639
2
Боровлянский с/с, д. Малиновка, участок № 1
15,0
2
электричество, газ
65.000
80.300
30.789
3
Ждановичский с/с, аг. Ратомка, участок № 15
10,0
-
-
45.000
-
-
4
Ждановичский с/с, аг. Ратомка, участок № 16
10,0
-
-
45.000
-
-
5
Ждановичский с/с, аг. Ратомка, участок № 17
10,0
-
-
45.000
-
-
6
Ждановичский с/с, аг. Ратомка, участок № 19
9,9
-
-
45.000
-
-
7
Колодищанский с/с, д. Глебковичи, участок № 30
15,0
5
электричество, газ
22.000
57.062
21.879
8
Колодищанский с/с, аг. Колодищи, квартал 7108, участок № 12
15,3
14
электричество, газ, водопровод
39.000
179.204
68.713
9
Колодищанский с/с, д. Старина, участок № 70
16,6
11
электричество, газ
35.000
120.829
46.330
10
Лошанский с/с, д. Мацки, участок № 7
15,0
2
электричество
7.500
12.079
4.631
11
Лошанский с/с, д. Шимково
14,9
1
электричество
7.000
7.350
2.818
12
Острошицко-Городокский с/с, д. Буденного, участок № 1
11,3
5
-
17.900
39.200
15.030
13
Острошицко-Городокский с/с, д. Буденного, участок № 30
6,9
10
-
9.916
32.500
12.461
14
Острошицко-Городокский с/с, д. Губичи, участок № 2
12,9
7
-
40.800
187.475
71.884
15
Папернянский с/с, д. Касынь, участок № 56
15,0
8
-
25.000
66.000
25.306
16
Папернянский с/с, аг. Семково, участок № 27
14,4
4
-
40.000
117.000
44.862
17
Хатежинский с/с, д. Гаище, ул. Заречная, участок № 9
11,2
6
-
21.000
52.000
19.938
18
Хатежинский с/с, д. Козловка, участок № 5
14,1
9
-
20.000
69.045
26.474
19
Хатежинский с/с, д. Ореховская, ул. Центральная, участок № 2
14,9
3
-
21.000
37.203
14.265
20
Хатежинский с/с, д. Рыжики, ул. Центральная, участок № 3
14,2
7
-
16.000
55.500
21.280
21
Хатежинский с/с, д. Старое Село, ул. Тихая, участок № 14
14,7
7
-
29.000
100.116
38.388
22
Щомыслицкий с/с, аг. Щомыслица, участок № 4
8,7
8
водопровод
34.550
81.900
31.403
Организатором аукциона выступил Минский областной центр инвестиций и приватизации.