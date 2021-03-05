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На участок в Колодищах подали 14 заявок, а вот наделы в Ратомке не заинтересовали никого. Результаты аукциона

05.03.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Сегодня состоялся очередной аукцион по продаже участков в частную собственность граждан РБ в Минском районе. Участникам было предложено 22 лота. Торги прошли по 17 из них. На один лот была подана одна заявка. Желающих купить участки на аукционе в Ратомке не нашлось.

На участок в Колодищах подали 14 заявок, а вот наделы в Ратомке не заинтересовали никого. Результаты аукциона
Участок в Семково

Наибольшее количество заявлений было подано на участок № 12 в квартале 7108 в аг. Колодищи Колодищанского сельсовета. Земельный надел 15,3 сотки со всеми коммуникациями заинтересовал 14 человек. При начальной цене 39.000 рублей лот продан с молотка за 179.204 рубля, или  68.713 долларов США по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.


На участок в Колодищах подали 14 заявок, а вот наделы в Ратомке не заинтересовали никого. Результаты аукциона

Повышенный спрос был и на участки в деревнях Глебковичи и Старина. На первый было подано 5 заявлений, на второй – 11.


На участок в Колодищах подали 14 заявок, а вот наделы в Ратомке не заинтересовали никого. Результаты аукциона
Участок в д. Старина

Десять человек претендовали на недорогой участок № 30 в д. Буденного Острошицко-Городокского сельсовета. Он насчитывает 7 соток и был выставлен на аукцион за 9.916 рублей. Лот ушел с молотка 32.500 рублей, или 12.461  доллар США.

Пять участков выставлял на аукцион Хатежинский сельсовет претендовали от 3-х в д. Гаище, Козловка, Ореховская, Рыжики и Старое Село. На участки претендовали от 3-х до 9-ти заявителей.

Боровлянский сельсовет предложил участникам аукциона наделы в Лесковке и Малиновке. При начальных ценах 60.000 и 65.000 они проданы за 171.187 рублей, или 65.639   долларов США, и 80.300 рублей, или 30.789 долларов США, соответственно.

Результаты аукциона в отношении остальных лотов смотрите в нашей таблице.

№ лота

Адрес земельного участка

Пло-щадь участка, соток

Кол-во уч-ов

Инженерная инфраструктура *

Нач. цена участка, руб.

Цена продажи участка, руб.

Цена продажи участка, $

1

Боровлянский с/с, д. Лесковка, участок № 5

14,0

5

электричество, газ, водопровод

60.000

171.187

65.639

2

Боровлянский с/с, д. Малиновка, участок № 1

15,0

2

электричество, газ

65.000

80.300

30.789

3

Ждановичский с/с, аг. Ратомка, участок № 15

10,0

-

-

45.000

-

-

4

Ждановичский с/с, аг. Ратомка, участок № 16

10,0

-

-

45.000

-

-

5

Ждановичский с/с, аг. Ратомка, участок № 17

10,0

-

-

45.000

-

-

6

Ждановичский с/с, аг. Ратомка, участок № 19

9,9

-

-

45.000

-

-

7

Колодищанский с/с, д. Глебковичи, участок № 30

15,0

5

электричество, газ

22.000

57.062

21.879

8

Колодищанский с/с, аг. Колодищи, квартал 7108, участок № 12

15,3

14

электричество, газ, водопровод

39.000

179.204

68.713

9

Колодищанский с/с, д. Старина, участок № 70

16,6

11

электричество, газ

35.000

120.829

46.330

10

Лошанский с/с, д. Мацки, участок № 7

15,0

2

электричество

7.500

12.079

4.631

11

Лошанский с/с, д. Шимково

14,9

1

электричество

7.000

7.350

2.818

12

Острошицко-Городокский с/с, д. Буденного, участок № 1

11,3

5

-

17.900

39.200

15.030

13

Острошицко-Городокский с/с, д. Буденного, участок № 30

6,9

10

-

9.916

32.500

12.461

14

Острошицко-Городокский с/с, д. Губичи, участок № 2

12,9

7

-

40.800

187.475

71.884

15

Папернянский с/с, д. Касынь, участок № 56

15,0

8

-

25.000

66.000

25.306

16

Папернянский с/с, аг. Семково, участок № 27

14,4

4

-

40.000

117.000

44.862

17

Хатежинский с/с, д. Гаище, ул. Заречная, участок № 9

11,2

6

-

21.000

52.000

19.938

18

Хатежинский с/с, д. Козловка, участок № 5

14,1

9

-

20.000

69.045

26.474

19

Хатежинский с/с, д. Ореховская, ул. Центральная, участок № 2

14,9

3

-

21.000

37.203

14.265

20

Хатежинский с/с, д. Рыжики, ул. Центральная, участок № 3

14,2

7

-

16.000

55.500

21.280

21

Хатежинский с/с, д. Старое Село, ул. Тихая, участок № 14

14,7

7

-

29.000

100.116

38.388

22

Щомыслицкий с/с, аг. Щомыслица, участок № 4

8,7

8

водопровод

34.550

81.900

31.403

Организатором аукциона выступил Минский областной центр инвестиций и приватизации.

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Сегодня состоялся очередной аукцион по продаже участков в частную собственность граждан РБ в Минском районе. Участникам было предложено 22 лота. Торги прошли по 17...
 
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