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«Руки прочь от «Весны». Правозащитный центр выступил с заявлением в связи с заведенным уголовным делом
05.03.2021 14:29 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Главным управлением по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции Центрального аппарата Следственного комитета Республики Беларусь расследуется уголовное дело, возбужденное по факту деятельности лишенного регистрации правозащитного центра «Вясна»,
Уголовное дело возбуждено по ст. 342 УК (Организация и активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок). На данный момент в его рамках происходят активные следственные действия: обыски в офисах наших региональных отделений и в квартирах членов организации, вызовы на допросы и другие процессуальные действия.
Как следует из официальных комментариев СК, по мнению органов следствия, «Весна» якобы осуществляет финансирование и иное материальное обеспечение незаконных массовых мероприятий, преследующих цели совершения их участниками групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок.
— Надо отметить, что накануне этих событий по подобным обвинениям были взяты под стражу правозащитники и волонтеры ПЦ «Весна» Марфа Рабкова, Андрей Чепюк, Леонид Судаленко и Татьяна Ласица, а по государственному телевидению ведется пропагандистская информационная кампания, в которой ПЦ «Весна» фактически обвиняют в террористической деятельности, — говорится в заявлении «Весны».
Правозащитники отмечают, что правозащитный центр «Весна», который в апреле этого года будет отмечать 25-летие своей деятельности, является добровольным объединением граждан, действующих в соответствии с Декларацией о праве и обязанностях отдельных лиц, групп и органов общества поощрять и защищать общепризнанные права человека и основные свободы, гарантирующей право каждого индивидуально либо в группе лиц защищать права других. Такая деятельность полностью соответствует Конституции Беларуси и должна быть гарантирована со стороны государства.
— «Весна» никогда не являлась организатором каких бы то ни было насильственных действий и всегда поддерживал мирную реализацию гражданских и политических свобод. Мы расцениваем начало уголовного преследования по факту деятельности ПЦ «Весна» как очередное преследование в связи с нашей активной правозащитной деятельностью со стороны существующего авторитарного политического режима Александра Лукашенко, которое происходит на фоне беспрецедентных репрессий в стране, — отмечают в «Весне».
Правозащитный центр требует от властей Беларуси:
Напомним, утром 16 февраля силовики
В МВД
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«Руки прочь от «Весны». Правозащитный центр выступил с заявлением в связи с заведенным уголовным делом
по мнению органов следствия, лишенный регистрации правозащитный центр «Весна» якобы осуществляет финансирование и иное материальное обеспечение незаконных...
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