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К концу пятилетки мотовелозавод должен стать образцовым производством

Мотовелозавод закрепил за собой исторические торговые марки "Аист" и "Минск" и вновь созданные "А1" и "Краккен"

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Президент: К концу пятилетки мотовелозавод должен стать образцовым производством К концу пятилетки мотовелозавод должен стать образцовым производством Об этом Александр Лукашенко заявил во время посещения завода. Главе государства был...

Об этом Александр Лукашенко заявил во время посещения завода. Главе государства был предложен вариант решения проблемных вопросов по накопившимся долговым обязательствам предприятия. Президент в целом его одобрил и поручил подготовить соответствующий проект указа.В центре внимания главы государства сегодня - перспективы развития отечественной мотовелотехники. В том числе предложения по дальнейшему использованию площадей "Мотовело". О своем намерении посетить производство Президент заявил 16 февраля. Тогда Александр Лукашенко потребовал разработать четкий, комплексный план развития предприятия.Мотовелозавод является производителем отечественной мото- и велотехники. Предприятие закрепило за собой исторические торговые марки "Аист" и "Минск" и вновь созданные "А1" и "Краккен".За пять лет с момента создания мотовелозавода модельный ряд увеличен с 20 до 120 моделей велосипедов, а также с 4 до 9 моделей мототехники. Все подробности посещения Президентом предприятия - в наших следующих выпусках.