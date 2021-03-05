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Президент: К концу пятилетки мотовелозавод должен стать образцовым производством

05.03.2021 14:39 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

К концу пятилетки мотовелозавод должен стать образцовым производством

Об этом Александр Лукашенко заявил во время посещения завода. Главе государства был предложен вариант решения проблемных вопросов по накопившимся долговым обязательствам предприятия. Президент в целом его одобрил и поручил подготовить соответствующий проект указа.

Президент: К концу пятилетки мотовелозавод должен стать образцовым производством


В центре внимания главы государства сегодня - перспективы развития отечественной мотовелотехники. В том числе предложения по дальнейшему использованию площадей "Мотовело". О своем намерении посетить производство Президент заявил 16 февраля. Тогда Александр Лукашенко потребовал разработать четкий, комплексный план развития предприятия.

Мотовелозавод закрепил за собой исторические торговые марки "Аист" и "Минск" и вновь созданные "А1" и "Краккен"

Мотовелозавод является производителем отечественной мото- и велотехники. Предприятие закрепило за собой исторические торговые марки "Аист" и "Минск" и вновь созданные "А1" и "Краккен".

Президент: К концу пятилетки мотовелозавод должен стать образцовым производством


За пять лет с момента создания мотовелозавода модельный ряд увеличен с 20 до 120 моделей велосипедов, а также с 4 до 9 моделей мототехники. Все подробности посещения Президентом предприятия - в наших следующих выпусках.

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Теги: Минск
 
 
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К концу пятилетки мотовелозавод должен стать образцовым производством Об этом Александр Лукашенко заявил во время посещения завода. Главе государства был...
 
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