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Президент: К концу пятилетки мотовелозавод должен стать образцовым производством
05.03.2021 14:39 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
К концу пятилетки мотовелозавод должен стать образцовым производствомОб этом Александр Лукашенко заявил во время посещения завода. Главе государства был предложен вариант решения проблемных вопросов по накопившимся долговым обязательствам предприятия. Президент в целом его одобрил и поручил подготовить соответствующий проект указа.
В центре внимания главы государства сегодня - перспективы развития отечественной мотовелотехники. В том числе предложения по дальнейшему использованию площадей "Мотовело". О своем намерении посетить производство Президент заявил 16 февраля. Тогда Александр Лукашенко потребовал разработать четкий, комплексный план развития предприятия.
Мотовелозавод закрепил за собой исторические торговые марки "Аист" и "Минск" и вновь созданные "А1" и "Краккен"Мотовелозавод является производителем отечественной мото- и велотехники. Предприятие закрепило за собой исторические торговые марки "Аист" и "Минск" и вновь созданные "А1" и "Краккен".
За пять лет с момента создания мотовелозавода модельный ряд увеличен с 20 до 120 моделей велосипедов, а также с 4 до 9 моделей мототехники. Все подробности посещения Президентом предприятия - в наших следующих выпусках.
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К концу пятилетки мотовелозавод должен стать образцовым производством Об этом Александр Лукашенко заявил во время посещения завода. Главе государства был...
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