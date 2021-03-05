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Семашко и Каранкевич встретились с главой "Газпрома" Миллером

05.03.2021 15:13 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 мар – Sputnik. Посол Беларуси в России Владимир Семашко и министр энергетики республики Виктор Каранкевич провели рабочую встречу с главой "Газпрома" Алексеем Миллером, сообщили в пресс-службе Минэнерго Беларуси.

Встреча прошла в пятницу, 5 марта, в Санкт-Петербурге.

"Обсуждены актуальные вопросы сотрудничества", - сообщили в Минэнерго.

Другие подробности переговоров в пресс-службе не привели.

Накануне, Каранкевич в Москве встретился с главой Минэнерго РФ Николаем Шульгиновым. На встрече также присутствовал и белорусский посол. В ходе переговоров министры обсудили вопросы сотрудничества двух стран, в том числе сфере электроэнергии и продолжение интеграционной работы в 2021 году.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусский министр и посол после встречи в Москве накануне с главой Минэнерго РФ сегодня провели переговоры с руководителем "Газпрома".
 
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