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Семашко и Каранкевич встретились с главой "Газпрома" Миллером
05.03.2021 15:13 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 мар – Sputnik. Посол Беларуси в России Владимир Семашко и министр энергетики республики Виктор Каранкевич провели рабочую встречу с главой "Газпрома" Алексеем Миллером, сообщили в пресс-службе Минэнерго Беларуси.
Встреча прошла в пятницу, 5 марта, в Санкт-Петербурге.
"Обсуждены актуальные вопросы сотрудничества", - сообщили в Минэнерго.
Другие подробности переговоров в пресс-службе не привели.
Накануне, Каранкевич в Москве
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Белорусский министр и посол после встречи в Москве накануне с главой Минэнерго РФ сегодня провели переговоры с руководителем "Газпрома".
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