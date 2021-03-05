Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 мар – Sputnik. Посол Беларуси в России Владимир Семашко и министр энергетики республики Виктор Каранкевич провели рабочую встречу с главой "Газпрома" Алексеем Миллером, сообщили в пресс-службе Минэнерго Беларуси.

Встреча прошла в пятницу, 5 марта, в Санкт-Петербурге.

"Обсуждены актуальные вопросы сотрудничества", - сообщили в Минэнерго.

Другие подробности переговоров в пресс-службе не привели.

Накануне, Каранкевич в Москве встретился с главой Минэнерго РФ Николаем Шульгиновым. На встрече также присутствовал и белорусский посол. В ходе переговоров министры обсудили вопросы сотрудничества двух стран, в том числе сфере электроэнергии и продолжение интеграционной работы в 2021 году.