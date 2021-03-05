Курсы валют в пятницу: евро подешевел, доллар США подрос

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 мар – Sputnik. Евро и российский рубль стали дешевле, доллар прибавил в цене на торгах в пятницу, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).

Евро уменьшил в стоимости 0,7%, доллар США вырос в цене на 0,1%, российский рубль упал на 0,7%.

Нацбанк Беларуси установил следующие курсы после торгов 5 марта:

1 евро – 3,14 белорусского рубля

1 доллар США – 2,61 рубля

100 российских рублей – 3,53 рубля

При установлении курсов валют банки руководствуются многими факторами. Одним из них является спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.

Как ранее рассказал эксперт по фондовому рынку инвестиционной компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин, лучшей валютой для сбережений наступающей весной станет доллар.

Читайте также

Финансист рассказал, в какой валюте лучше хранить деньги весной