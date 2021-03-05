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Курсы валют в пятницу: евро подешевел, доллар США подрос
05.03.2021 15:13 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 мар – Sputnik. Евро и российский рубль стали дешевле, доллар прибавил в цене на торгах в пятницу, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).
Евро уменьшил в стоимости 0,7%, доллар США вырос в цене на 0,1%, российский рубль упал на 0,7%.
Нацбанк Беларуси установил следующие курсы после торгов 5 марта:
При установлении курсов валют банки руководствуются многими факторами. Одним из них является спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.
Как ранее рассказал эксперт по фондовому рынку инвестиционной компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин, лучшей валютой для сбережений наступающей весной станет доллар.
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Европейская и российская валюты подешевели на торгах в конце рабочей недели, доллар США укрепил свои позиции, прибавив в стоимости.
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