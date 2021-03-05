ЗВР Беларуси неуклонно падают

Международные резервные активы за февраль упали на 88,9 млн долларов (1,2%) и на 1 марта составили 7 114,5 млн долларов (в эквиваленте).

Об этом сообщается на сайте Нацбанка 5 марта.

Напомним, в январе ЗВР также снизились – на $265 млн (3,5%). На 1 февраля сумма их равнялась $7,203 млрд. С начала 2021 года сокращение составило 4,7%.

Снижение активов по итогам февраля Нацбанк связывает с плановым погашением внешних и внутренних гособязательств в иностранной валюте на сумму порядка $250 млн, а также продажей иностранной валюты на бирже и снижением стоимости монетарного золота.

При этом, уточнили в Нацбанке, спрос на иностранную валюту на внутреннем рынке был в основном обусловлен реализацией мероприятий по переводу кредитной задолженности отдельных предприятий из иностранной валюты в белорусские рубли.

Поддержанию уровня золотовалютных резервов в феврале способствовало поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от продажи Минфином облигаций, номинированных в иностранной валюте.

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2020 год, объем международных резервных активов на 1 января 2021 года должен составить не менее $7,3 млрд.