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ЗВР Беларуси неуклонно падают
05.03.2021 15:39 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Международные резервные активы за февраль упали на 88,9 млн долларов (1,2%) и на 1 марта составили 7 114,5 млн долларов (в эквиваленте).
Об этом
Напомним, в январе ЗВР также
Снижение активов по итогам февраля Нацбанк связывает с плановым погашением внешних и внутренних гособязательств в иностранной валюте на сумму порядка $250 млн, а также продажей иностранной валюты на бирже и снижением стоимости монетарного золота.
При этом, уточнили в Нацбанке, спрос на иностранную валюту на внутреннем рынке был в основном обусловлен реализацией мероприятий по переводу кредитной задолженности отдельных предприятий из иностранной валюты в белорусские рубли.
Поддержанию уровня золотовалютных резервов в феврале способствовало поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от продажи Минфином облигаций, номинированных в иностранной валюте.
Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2020 год, объем международных резервных активов на 1 января 2021 года
Напомним, властям
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Международные резервные активы за февраль упали на 88,9 млн долларов (1,2%) и на 1 марта составили 7 114,5 млн долларов (в эквиваленте).
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