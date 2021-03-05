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Российский Fix Price объявил об экспансии на рынки Беларуси, Казахстана и Узбекистана
05.03.2021 15:39 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Российский продавец товаров по фиксированным ценам Fix Price в преддверии IPO, которое планируется провести на Лондонской бирже на следующей неделе, пообещал инвесторам начать массированную экспансию на рынки Беларуси, Казахстана и Узбекистана, пишет газета «
Fix Price — крупнейшая в России сеть магазинов фиксированных цен из 4,22 тыс. точек. На конец декабря 2020 года ритейлер управлял 235 магазинами за пределами России, в том числе 143 — в Беларуси, 77 — в Казахстане и 15 — в Узбекистане.
В России есть потенциал для открытия еще около 11,7 тыс. магазинов под брендом Fix Price. В других странах — более 3,8 тыс. магазинов, что почти в 12 раз больше действующих там точек сети.
По подсчетам Oliver Wyman, сейчас только 2% рынка ритейлеров Узбекистана приходится на современные форматы торговли, в Казахстане — 5%, в Беларуси — 46%. Кроме того, формат недорогих товаров с фиксированными ценами, в котором работает Fix Price, очень востребован в Казахстане, Узбекистане и Беларуси, добавляет старший аналитик «Атона» Виктор Дима.
Многие российские ритейлеры, например «Детский мир» и «Светофор», осваивают в первую очередь рынки Беларуси и Казахстана, так как благодаря Таможенному союзу в рамках ЕАЭС в этих странах легче выстроить логистику, говорит начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко. Однако, предупреждает аналитик, ускоренный темп открытия новых магазинов увеличивает и затраты на логистику и дистрибуцию.
Инвесторов в белорусский ритейл часто отпугивает сильное госрегулирование в стране. Например, наличие ассортиментных перечней товаров, в которых должна доминировать белорусская продукция.
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Российский продавец товаров по фиксированным ценам Fix Price в преддверии IPO, которое планируется провести на Лондонской бирже на следующей неделе, пообещал...
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