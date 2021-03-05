Российский Fix Price объявил об экспансии на рынки Беларуси, Казахстана и Узбекистана

Источник материала: Tut.by

Российский продавец товаров по фиксированным ценам Fix Price в преддверии IPO, которое планируется провести на Лондонской бирже на следующей неделе, пообещал инвесторам начать массированную экспансию на рынки Беларуси, Казахстана и Узбекистана, пишет газета « Коммерсантъ ».



По 41,7% акций сети Fix Price у структур ее основателей — экс-владельца сети «Копейка» Сергея Ломакина и Артема Хачатряна, 9,9% принадлежит Marathon Group Александра Винокурова, 4,4% — у Goldman Sachs. Топ-менеджеры Fix Price владеют 2,3%. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Fix Price — крупнейшая в России сеть магазинов фиксированных цен из 4,22 тыс. точек. На конец декабря 2020 года ритейлер управлял 235 магазинами за пределами России, в том числе 143 — в Беларуси, 77 — в Казахстане и 15 — в Узбекистане.

В России есть потенциал для открытия еще около 11,7 тыс. магазинов под брендом Fix Price. В других странах — более 3,8 тыс. магазинов, что почти в 12 раз больше действующих там точек сети.

По подсчетам Oliver Wyman, сейчас только 2% рынка ритейлеров Узбекистана приходится на современные форматы торговли, в Казахстане — 5%, в Беларуси — 46%. Кроме того, формат недорогих товаров с фиксированными ценами, в котором работает Fix Price, очень востребован в Казахстане, Узбекистане и Беларуси, добавляет старший аналитик «Атона» Виктор Дима.

Многие российские ритейлеры, например «Детский мир» и «Светофор», осваивают в первую очередь рынки Беларуси и Казахстана, так как благодаря Таможенному союзу в рамках ЕАЭС в этих странах легче выстроить логистику, говорит начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко. Однако, предупреждает аналитик, ускоренный темп открытия новых магазинов увеличивает и затраты на логистику и дистрибуцию.

Инвесторов в белорусский ритейл часто отпугивает сильное госрегулирование в стране. Например, наличие ассортиментных перечней товаров, в которых должна доминировать белорусская продукция.

4 марта Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) уведомила правительство Беларуси о необходимости избавиться от обязательного перечня белорусских товаров в магазинах и таким образом выполнить обязательства по функционированию внутреннего рынка ЕАЭС в сфере розничной торговли.

12 февраля на ВНС Александр Лукашенко высказал претензию в адрес торговых сетей о том, что они недостаточно активно представляют белорусские товары в угоду импортным. Одну из таких сетей, по его словам, уже начали «вырезать». Вслед за этим Комитет госконтроля пошел с проверками в крупные торговые сети — как в Минске, так и в регионах.