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Премьер Головченко представил нового руководителя Банка развития
05.03.2021 15:51 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 мар - Sputnik. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко представил нового председателя правления Банка развития Беларуси Александра Егорова, передает корреспондент Sputnik.
"Наблюдательный совет банка принял решение о назначении Александра Егорова на должность председателя правления", - сказал Головченко, представляя нового руководителя коллективу. Он отметил, что назначение согласовано в установленном порядке с главой государства.
Активы банка растут
По словам премьера, наблюдательный совет банка принял решение о назначении Александра Егорова на должность председателя правления с 9 марта 2021 года.
"Чтобы не было никаких пересудов или кривотолков, предположений сразу скажу - смена руководства это не результат какой-то плохой работы, упущений, провалов. За этим не стоят какие-то скрытые события", - заверил Головченко.
При этом премьер-министр высоко оценил работу Андрея Жишкевича на посту главы Банка развития, под чьим профессиональным руководством учреждение демонстрировало высокие результаты работы.
"Активы банка выросли в полтора раза, превысили к началу текущего года 12 миллиардов рублей", - рассказал белорусский премьер.
Предыдущий руководитель банка Андрей Жишкевич возглавил финансовый институт в декабре 2018 года, после того, как много лет к ряду руководил ЗАО "Минский транзитный банк".
Новому председателю правления всего 35 лет, и это самый молодой руководитель банка в Беларуси. Александр Егоров получал образование в БГУ и Колледже Уильямса. Последним местом его работы значится должность заместителя председателя правления ОАО "АСБ Беларусбанк".
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