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Премьер Головченко представил нового руководителя Банка развития

05.03.2021 15:51 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 мар - Sputnik. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко представил нового председателя правления Банка развития Беларуси Александра Егорова, передает корреспондент Sputnik.

"Наблюдательный совет банка принял решение о назначении Александра Егорова на должность председателя правления", - сказал Головченко, представляя нового руководителя коллективу. Он отметил, что назначение согласовано в установленном порядке с главой государства.

Активы банка растут

По словам премьера, наблюдательный совет банка принял решение о назначении Александра Егорова на должность председателя правления с 9 марта 2021 года.

"Чтобы не было никаких пересудов или кривотолков, предположений сразу скажу - смена руководства это не результат какой-то плохой работы, упущений, провалов. За этим не стоят какие-то скрытые события", - заверил Головченко.

При этом премьер-министр высоко оценил работу Андрея Жишкевича на посту главы Банка развития, под чьим профессиональным руководством учреждение демонстрировало высокие результаты работы.

"Активы банка выросли в полтора раза, превысили к началу текущего года 12 миллиардов рублей", - рассказал белорусский премьер.

Предыдущий руководитель банка Андрей Жишкевич возглавил финансовый институт в декабре 2018 года, после того, как много лет к ряду руководил ЗАО "Минский транзитный банк".

Новому председателю правления всего 35 лет, и это самый молодой руководитель банка в Беларуси. Александр Егоров получал образование в БГУ и Колледже Уильямса. Последним местом его работы значится должность заместителя председателя правления ОАО "АСБ Беларусбанк".

 
Теги: Минск
 
 
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Предыдущий председатель правления был назначен на руководящую должность в декабре 2018 года после того, как Сергей Румас перешел на работу в правительство, и...
 
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