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Лукашенко: КГБ вам в ближайшее время расскажет, сколько сюда тротила завезли. И даже пластита
05.03.2021 16:17 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко признался, что наблюдает за «беглыми». И сейчас их первостепенная задача «поднять людей к весне». Об этом он заявил, выступая перед сотрудниками «Мотовело», фрагмент выступления
— Комитет госбезопасности вам в ближайшее время расскажет, сколько сюда тротила завезли. И даже пластита. Это уже не Автуховича группа. Это уже новые. Хорошо, что их прикрыли. И там арсеналы. Зачем? Поэтому им надо сломать, нам надо выстоять, и мы это сделаем.
Вероятно, Александр Лукашенко, говоря о «пластите», имел в виду пластичные взрывчатые вещества и смеси. Иногда их ошибочно называют «пластитом» или «пластидом». Пластичная взрывчатка обычно дороже традиционной, поэтому такие вещества не применяют для производства снарядов, а используют, например, в военном и инженерном деле для подрыва конструкций.
«Группа Автуховича»
О задержании
Сначала уголовное дело СК возбудил по ч. 2 ст. 218 УК «Умышленное повреждение имущества, совершенное общеопасным способом». Потом Генпрокуратура Гродно — акт терроризма. Расследовать будет КГБ">переквалифицировала его на ч. 1 ст. 289 УК «Акт терроризма».
Участников группы обвинили в поджоге недостроенного дома в Волковыске и нескольких автомобилей сотрудников милиции в Волковыске и Гродно. Следствие считает поджоги терактами. КГБ
Выступая на Всебелорусском народном собрании, глава КГБ Иван Тертель рассказал о готовящихся терактах: мол,
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Александр Лукашенко признался, что наблюдает за «беглыми». И сейчас их первостепенная задача «поднять людей к весне».
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