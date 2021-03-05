ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко: КГБ вам в ближайшее время расскажет, сколько сюда тротила завезли. И даже пластита

05.03.2021 16:17 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко признался, что наблюдает за «беглыми». И сейчас их первостепенная задача «поднять людей к весне». Об этом он заявил, выступая перед сотрудниками «Мотовело», фрагмент выступления опубликовал «Пул Первого».

— Комитет госбезопасности вам в ближайшее время расскажет, сколько сюда тротила завезли. И даже пластита. Это уже не Автуховича группа. Это уже новые. Хорошо, что их прикрыли. И там арсеналы. Зачем? Поэтому им надо сломать, нам надо выстоять, и мы это сделаем.

Вероятно, Александр Лукашенко, говоря о «пластите», имел в виду пластичные взрывчатые вещества и смеси. Иногда их ошибочно называют «пластитом» или «пластидом». Пластичная взрывчатка обычно дороже традиционной, поэтому такие вещества не применяют для производства снарядов, а используют, например, в военном и инженерном деле для подрыва конструкций.

«Группа Автуховича»

О задержании «группы Автуховича» по госТВ рассказали вечером 8 декабря. В сюжете утверждалось, что есть некая группировка, которой руководил волковысский предприниматель и активист Николай Автухович. Среди задержанных не только мужчины, но и женщины. И даже целые семьи.

Сначала уголовное дело СК возбудил по ч. 2 ст. 218 УК «Умышленное повреждение имущества, совершенное общеопасным способом». Потом Генпрокуратура Гродно — акт терроризма. Расследовать будет КГБ">переквалифицировала его на ч. 1 ст. 289 УК «Акт терроризма».

Участников группы обвинили в поджоге недостроенного дома в Волковыске и нескольких автомобилей сотрудников милиции в Волковыске и Гродно. Следствие считает поджоги терактами. КГБ внес членов «группы Автуховича» в список террористов — так же как и анархистов из «группы Олиневича».

Выступая на Всебелорусском народном собрании, глава КГБ Иван Тертель рассказал о готовящихся терактах: мол, пик протестной активности в Беларуси пройден, но информация, поступающая из различных источников, в том числе зарубежных партнеров, свидетельствует о том, что «время расслабляться не пришло». «Они готовы на все, на любые преступления, не жалея ни женщин, ни детей», — заявил он.

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко признался, что наблюдает за «беглыми». И сейчас их первостепенная задача «поднять людей к весне».
 
Новости дня
Новости экономики
 
Головченко представил нового руководителя Банка развития
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

04.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by