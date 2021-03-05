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Головченко представил нового руководителя Банка развития
05.03.2021 16:17 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Как ранее
Егорова коллективу банка представил премьер-министр Беларуси Роман Головченко, который возглавляет набсовет Банка развития.
«Наблюдательный совет банка принял решение о назначении Александра Егорова на должность председателя правления. Назначение в установленном порядке согласовано с главой государства», — сказал Головченко.
Егоров сменил Андрея Жишкевича, который возглавил Банк развития в конце 2018 года после назначения Сергея Румаса премьер-министром.
Головченко поблагодарил Жишкевича за работу и вручил правительственную грамоту.
По мнению источников БелаПАН в финансовых кругах, смена руководства Банка развития может быть связана со стремлением правительства расширить мандат учреждения по финансированию экономики. От того, на чьей стороне будет находиться руководитель Банка развития, многое зависит. Банк управляется правительством как акционером, но поднадзорен Национальному банку.
Вместе с тем не стоит забывать, что осенью 2020 года и зимой 2021-го силовики
Банк развития создан в соответствии с указом № 261 от 21 июня 2011 года. Его учредителями выступили Совмин и Нацбанк. Главной целью деятельности БР было развитие системы финансирования государственных программ и реализация социально значимых инвестпроектов. Создание Банка развития велось в тесном сотрудничестве с Международным валютным фондом и Всемирным банком и основывалось на анализе международной практики функционирования аналогичных институтов развития.
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У Банка развития появился новый председатель правления Александр Егоров, который до этого был зампредом правления Беларусбанка.
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