Головченко представил нового руководителя Банка развития

Источник материала: Tut.by

Как ранее анонсировал TUT.BY, у Банка развития появился новый председатель правления Александр Егоров, который до этого был зампредом правления Беларусбанка.



35-летний Александр Егоров окончил БГУ и магистратуру Колледжа Уильямса. До прихода в Беларусбанк в 2015-м работал экономистом в МВФ и Министерстве экономики. С 14 января 2019 года был заместителем председателя правления Беларусбанка. Фото: пресс-служба Беларусбанка

Егорова коллективу банка представил премьер-министр Беларуси Роман Головченко, который возглавляет набсовет Банка развития.

«Наблюдательный совет банка принял решение о назначении Александра Егорова на должность председателя правления. Назначение в установленном порядке согласовано с главой государства», — сказал Головченко.

Егоров сменил Андрея Жишкевича, который возглавил Банк развития в конце 2018 года после назначения Сергея Румаса премьер-министром.

Головченко поблагодарил Жишкевича за работу и вручил правительственную грамоту.

По мнению источников БелаПАН в финансовых кругах, смена руководства Банка развития может быть связана со стремлением правительства расширить мандат учреждения по финансированию экономики. От того, на чьей стороне будет находиться руководитель Банка развития, многое зависит. Банк управляется правительством как акционером, но поднадзорен Национальному банку.

Вместе с тем не стоит забывать, что осенью 2020 года и зимой 2021-го силовики задержали несколько топ-менеджеров Банка развития.

Банк развития создан в соответствии с указом № 261 от 21 июня 2011 года. Его учредителями выступили Совмин и Нацбанк. Главной целью деятельности БР было развитие системы финансирования государственных программ и реализация социально значимых инвестпроектов. Создание Банка развития велось в тесном сотрудничестве с Международным валютным фондом и Всемирным банком и основывалось на анализе международной практики функционирования аналогичных институтов развития.