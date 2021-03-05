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Министры обороны России и Беларуси договорились о создании трех учебно-боевых центров

05.03.2021 17:03 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Россия и Беларусь договорились о создании трех учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих, сообщает Минобороны Беларуси.

Встреча генерал-лейтенанта Виктора Хренина и генерала армии Сергея Шойгу прошла в рамках визита министра обороны Беларуси в Москву. 

Министры обороны договорились о создании трех учебно-боевых центров для совместной подготовки. Центры будут находиться в Нижегородской, Калининградской области в России и Гродненской области в Беларуси.

 
 
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Центры будут находиться в Нижегородской, Калининградской области в России и Гродненской области в Беларуси.
 
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