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Министры обороны России и Беларуси договорились о создании трех учебно-боевых центров
05.03.2021 17:03 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Россия и Беларусь договорились о создании трех учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих,
Встреча генерал-лейтенанта Виктора Хренина и генерала армии Сергея Шойгу прошла в рамках визита министра обороны Беларуси в Москву.
Министры обороны договорились о создании трех учебно-боевых центров для совместной подготовки. Центры будут находиться в Нижегородской, Калининградской области в России и Гродненской области в Беларуси.
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Центры будут находиться в Нижегородской, Калининградской области в России и Гродненской области в Беларуси.
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