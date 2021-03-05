МАРТ отверг обвинения ЕЭК относительно ассортимента белорусских товаров

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 мар – Sputnik. Беларусь не нарушает своих обязательств по партнерам по евразийской интеграции в части применения ассортиментных перечней товаров, сообщила пресс-служба МАРТ.

Накануне стало известно, что ЕЭК уведомила белорусскую сторону о необходимости исполнения обязательств по функционированию внутреннего рынка ЕАЭС в сфере розничной торговли.

"Коллегия ЕЭК признала барьером на внутреннем рынке Союза требование об обязательном ассортименте белорусских товаров на полках в магазинах розничной торговли страны", - говорится в официальном сообщении.

Белорусскому правительству предложили в течение 30 дней устранить все имеющиеся нарушения и проинформировать Комиссию о тех мерах, которые были приняты.

МАРТ уполномочен заявить

В пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси отметили, что не могут согласиться с решением, которое вынесла Комиссия.

В МАРТ напоминают о том, что норма по ведению субъектами торговли ассортиментных перечней товаров была введена до подписания Договора о ЕАЭС.

При этом белорусская сторона утверждает, что данная мера призвана обеспечить продовольственную безопасность и обеспечить продажу широкого ассортимента товаров, в том числе, социально значимых.

"Особо это актуально для торговли в сельской местности, где у покупателя должен быть выбор товаров, ведь зачастую в населенном пункте может быть только один магазин или автомагазин", - утверждают в МАРТ.

Никакой дискриминации

Белорусская сторона также обращает внимание, что данная норма в республике применяется как к иностранным, так и к отечественным субъектам хозяйствования. Таким образом, по логике властей, обеспечивается недискриминационный характер правоприменительной практики.

"Установление ассортиментных перечней товаров не является препятствием свободного движения товаров в рамках функционирования внутреннего рынка Союза", - уверяют в МАРТ.

В настоящее время ассортиментные перечни товаров не предусматривают указания конкретного поставщика товаров. Субъект торговли может выбрать любого поставщика, что решается в рамках договорных отношений.

При этом ассортиментные перечни товаров не предусматривают никаких процентных показателей, в том числе по доле продажи каких-либо товаров.

"Данные статистики показывают, что за время действия данной нормы рост импорта потребительских товаров в Республику Беларусь составил 29,3%, из стран ЕАЭС – 28,8%, в том числе из Российской Федерации – 35,2%", - проинформировали в МАРТ.

Беларусь просит отменить решение

Действующие правила не устанавливают никаких дискриминационных требований в отношении стран ЕАЭС или субъектов хозяйствования, учрежденных в этих государствах о закупке товаров или услуг.

"Ассортиментный перечень товаров не требуется при продаже товаров в торговых объектах по продаже национальных товаров одной страны, созданных в соответствии с международными договорами и (или) международными обязательствами Республики Беларусь", - напомнили в МАРТ.

После чего в пресс-службе добавили, что несмотря на положения статьи 28 Договора о ЕАЭС, в праве Союза не предусмотрены специальные положения о необходимости предоставления национального режима в отношении товаров.

На основе выше приведенных аргументов белорусская сторона делает вывод, что "не нарушает своих обязательств перед партнерами по евразийской интеграции в части применения ассортиментных перечней товаров. В связи с этим в настоящее время в рамках права Союза министерством инициируется отмена принятого решения".

Читайте также: