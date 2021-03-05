МАРТ - ЕЭК: Беларусь не нарушает своих обязательств по применению ассортиментных перечней товаров

Источник материала: Tut.by

Беларусь не нарушает своих обязательств перед партнерами по евразийской интеграции в части применения ассортиментных перечней товаров. Об этом говорится в комментарии Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) по поводу уведомления Евразийской экономической комиссии правительству Беларуси о необходимости избавиться от обязательного перечня белорусских товаров в магазинах.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

В МАРТ отметили, что норма по ведению ассортиментных перечней товаров была введена до подписания Договора о ЕАЭС и направлена на регулирование деятельности субъектов хозяйствования, предоставляющих услуги розничной торговли на территории страны, а также на обеспечение продовольственной безопасности Беларуси и прав потребителей на гарантированное наличие в продаже широкого ассортимента товаров, в том числе социально значимых. Особо это актуально для торговли в сельской местности, где у покупателя должен быть выбор товаров, ведь зачастую в населенном пункте может быть только один магазин или автомагазин, отметили в МАРТ.

Норма применяется в равной степени как к иностранным, так и к отечественным субъектам хозяйствования (т.е. на недискриминационной основе), таким образом обеспечено соблюдение предоставления иностранным поставщикам услуг национального режима.

Установление ассортиментных перечней не является препятствием свободного движения товаров в рамках функционирования внутреннего рынка союза, поскольку ассортиментные перечни не предусматривают указания конкретного поставщика. По данным МАРТ, субъект торговли может выбрать любого поставщика в зависимости от своей ассортиментной политики: как белорусского, так и поставщика из стран ЕАЭС, из иностранных государств — и реализовывать его товары. Это решается в рамках договорных отношений субъектов хозяйствования.

В МАРТ также напомнили, что ассортиментные перечни не предусматривают никаких процентных показателей, в том числе по доле продажи каких-либо товаров. Статистика показывают, что за время действия данной нормы рост импорта потребительских товаров в Беларусь составил 29,3%, из стран ЕАЭС — 28,8%, в том числе из Российской Федерации — 35,2%.

«В отношении лиц стран ЕАЭС, а также лиц, учрежденных ими, никаких дискриминационных требований в качестве условий в связи с учреждением и (или) деятельностью (в данном случае организацией предоставления услуги розничной торговли) о закупке или использовании отечественных товаров или услуг ассортиментные перечни торговых объектов не предусматривают. Согласно нормам Положения о порядке разработки и утверждения ассортиментного перечня, утвержденного постановлением Совмина от 22 июля 2014 года № 703, ассортиментный перечень не требуется в торговых объектах по продаже национальных товаров одной страны, созданных в соответствии с международными договорами и (или) международными обязательствами Республики Беларусь субъектами торговли, являющимися представительствами на территории Беларуси иностранных юридических лиц и иностранных организаций, созданных в соответствии с законодательством иностранных государств. Несмотря на положения статьи 28 Договора о ЕАЭС, в праве союза не предусмотрены специальные положения о необходимости предоставления национального режима в отношении товаров», — рассказали в пресс-службе.

Таким образом, что касается функционирования внутреннего рынка товаров в ЕАЭС, Беларусь не нарушает своих обязательств перед партнерами по евразийской интеграции в части применения ассортиментных перечней товаров. «В связи с этим в настоящее время в рамках права союза министерством инициируется отмена принятого решения», — резюмировали в МАРТ.

Ранее Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси рекомендовало ритейлерам при реализации (поставке) продовольственных товаров, в том числе социально значимых, обеспечить достижение удельного веса продовольственных товаров отечественного производства в объеме розничного товарооборота организации по итогам 2021 года на уровне не ниже 80−85% . Кроме того, белорусские товары следует выкладывать в магазинах «в визуально и физически доступных местах».

12 февраля на ВНС Александр Лукашенко высказал претензию в адрес торговых сетей о том, что они недостаточно активно представляют белорусские товары в угоду импортным. Одну из таких сетей, по его словам, уже начали «вырезать».

Вслед за этим Комитет госконтроля пошел с проверками в крупные торговые сети — как в Минске, так и в регионах. Особое внимание контролеры намеревались уделить импортным товарам и наличию белорусских. «По итогам контрольно-аналитических мероприятий будет дана оценка принимаемым органами госуправления мерам по защите интересов отечественных производителей и сокращению объема импортируемых товаров», — говорилось в заявлении КГК.