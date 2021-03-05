ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Нового директора назначили на вагоностроительном заводе в Могилеве. Он из «своих»

05.03.2021 18:15 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Новым руководителем Могилевского вагоностроительного завода назначен Андрей Прокопенко. Ранее он был был заместителя главного инженера по технической политике на заводе, сообщает «Веснік Магілёва».


Фото: «Веснік Магілёва»

Нового директора коллективу завода представили 4 марта. Андрей Прокопенко на предприятии работает с 2010 года. Пришел на вагоностроительный завод в должности начальника технологического отдела, в мае 2011 года стал главным технологом, с декабря 2017 работал заместителем главного инженера по технической политике.

Ранее директором завода был Виталий Мартынов.

Могилевский вагоностроительный завод был основан в 2005 году. С 2012 года входит в состав холдинга «БелАЗ-Холдинг».

Завод является основным производителем грузового подвижного железнодорожного состава в Беларуси. На предприятии производят универсальные полувагоны, вагон-хопперы для перевозки минеральных удобрений, цемента, зерновых культур, крытые вагоны, платформы для перевозки лесоматериалов и пиломатериалов, тележки для грузовых магистральных вагонов и вагонов промышленного транспорта.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости экономики
 
МАРТ отверг обвинения ЕЭК относительно ассортимента белорусских товаров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

04.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by