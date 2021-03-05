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Нового директора назначили на вагоностроительном заводе в Могилеве. Он из «своих»
05.03.2021 18:15 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Новым руководителем Могилевского вагоностроительного завода назначен Андрей Прокопенко. Ранее он был был заместителя главного инженера по технической политике на заводе,
Нового директора коллективу завода представили 4 марта. Андрей Прокопенко на предприятии работает с 2010 года. Пришел на вагоностроительный завод в должности начальника технологического отдела, в мае 2011 года стал главным технологом, с декабря 2017 работал заместителем главного инженера по технической политике.
Ранее директором завода был Виталий Мартынов.
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Ранее директором завода был Виталий Мартынов.
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