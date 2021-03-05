Нового директора назначили на вагоностроительном заводе в Могилеве. Он из «своих»

Источник материала: Tut.by

Новым руководителем Могилевского вагоностроительного завода назначен Андрей Прокопенко. Ранее он был был заместителя главного инженера по технической политике на заводе, сообщает «Веснік Магілёва».

Нового директора коллективу завода представили 4 марта. Андрей Прокопенко на предприятии работает с 2010 года. Пришел на вагоностроительный завод в должности начальника технологического отдела, в мае 2011 года стал главным технологом, с декабря 2017 работал заместителем главного инженера по технической политике.

Ранее директором завода был Виталий Мартынов.

Могилевский вагоностроительный завод был основан в 2005 году. С 2012 года входит в состав холдинга «БелАЗ-Холдинг».

Завод является основным производителем грузового подвижного железнодорожного состава в Беларуси. На предприятии производят универсальные полувагоны, вагон-хопперы для перевозки минеральных удобрений, цемента, зерновых культур, крытые вагоны, платформы для перевозки лесоматериалов и пиломатериалов, тележки для грузовых магистральных вагонов и вагонов промышленного транспорта.