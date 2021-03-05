|
Суд Литвы посчитал угрозой нацбезопасности расширение терминала «Беларуськалия» в Клайпеде
05.03.2021 18:57 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Главный административный суд Литвы (ГАСЛ) отклонил жалобу терминала Biriu kroviniu terminalas (БKT), осуществляющего перевалку удобрений «Беларуськалия», на отказ литовского правительства в проекте расширения в Клайпедском морском порту. Об этом сообщает
Напомним, в 2013 году «Беларуськалий»
«Судейская коллегия, признавшая аргументы апелляционной жалобы необоснованными, отклонила ее, а решение суда первой инстанции оставляет неизменным», — говорится в постановлении ГАСЛ от 3 марта.
Таким образом, суд поставил точку в длившемся полтора года споре компании с властями Литвы, которые считают БKT компанией, не отвечающий интересам национальной безопасности.
Предыдущая инстанция, Вильнюсский окружной административный суд, приняла соответствующее постановление в декабре прошлого года.
По оценке ГАСЛ, оспариваемый пункт правительственного постановления является правильным и обоснованным, он принят с учетом совокупности фактических обстоятельств и информации о несоответствии БKT интересам нацбезопасности.
Игорь Удовицкий
Ранее экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская призвала Литву ввести санкции в отношении «Беларуськалия», если он продолжит преследовать критиков режима Лукашенко.
«Беларуськалий» в настоящее время не находится в санкционном списке Евросоюза.
Игорь Удовицкий заявил, что санкции против белорусской госкомпании нанесут вред экономике Литвы, а их выгоды ощутят Германия и Россия.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Игорь Удовицкий планировал объединить территорию Nemuno terminalas с территорией БKT с целью создания единого комплекса с новыми складами, которые необходимы для принятия...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)