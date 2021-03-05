ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Суд Литвы посчитал угрозой нацбезопасности расширение терминала «Беларуськалия» в Клайпеде

05.03.2021 18:57 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Главный административный суд Литвы (ГАСЛ) отклонил жалобу терминала Biriu kroviniu terminalas (БKT), осуществляющего перевалку удобрений «Беларуськалия», на отказ литовского правительства в проекте расширения в Клайпедском морском порту. Об этом сообщает Interfax.by.


Фото: vz.lt

Напомним, в 2013 году «Беларуськалий» купил у литовского бизнесмена Игоря Удовицкого 30% терминала БКТ. 100% акций расположенного рядом Nemuno terminalas бизнесмен контролирует вместе с женой Ольгой. В 2019 году БКТ изъявил желание приобрести акции Nemuno terminalas. Однако данная сделка не у всех в Литве нашла поддержку. Некоторые политики усмотрели в ней угрозу национальной безопасности. Поэтому начались судебные тяжбы.

«Судейская коллегия, признавшая аргументы апелляционной жалобы необоснованными, отклонила ее, а решение суда первой инстанции оставляет неизменным», — говорится в постановлении ГАСЛ от 3 марта.

Таким образом, суд поставил точку в длившемся полтора года споре компании с властями Литвы, которые считают БKT компанией, не отвечающий интересам национальной безопасности.

Предыдущая инстанция, Вильнюсский окружной административный суд, приняла соответствующее постановление в декабре прошлого года.

По оценке ГАСЛ, оспариваемый пункт правительственного постановления является правильным и обоснованным, он принят с учетом совокупности фактических обстоятельств и информации о несоответствии БKT интересам нацбезопасности.

Игорь Удовицкий планировал объединить территорию Nemuno terminalas с территорией БKT с целью создания единого комплекса с новыми складами, которые необходимы для принятия растущего объема удобрений «Беларуськалия». Бизнесмен говорил, что если это не будет сделано, то транзит направится через другие порты. Удовицкий уверял, что «Беларуськалий» никогда не поднимал вопрос о повышении доли его акций в БKT.

Ранее экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская призвала Литву ввести санкции в отношении «Беларуськалия», если он продолжит преследовать критиков режима Лукашенко.

«Беларуськалий» в настоящее время не находится в санкционном списке Евросоюза.

Игорь Удовицкий заявил, что санкции против белорусской госкомпании нанесут вред экономике Литвы, а их выгоды ощутят Германия и Россия.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Игорь Удовицкий планировал объединить территорию Nemuno terminalas с территорией БKT с целью создания единого комплекса с новыми складами, которые необходимы для принятия...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Нового директора назначили на вагоностроительном заводе в Могилеве. Он из «своих»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

04.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by