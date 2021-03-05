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Генпрокуратура возбудила уголовное дело против BYPOL
05.03.2021 21:59 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении сотрудников инициативы BYPOL за разжигание вражды. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
В сообщении говорится, что дело возбуждено на «выехавших за пределы страны и позиционирующих себя представителями некой инициативы BYPOL бывших прокурорского работника Олега Талерчика, следователя Игоря Лобана, а также иных лиц».
— Указанные граждане на интернет-ресурсе в ходе видеоконференции для нагнетания противостояния в обществе своими утверждениями побуждали слушателей к вражде и розни по признаку социальной принадлежности, — указывает прокуратура.
Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 130 (Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни) УК РБ и направлено для организации расследования в Следственный комитет.
Стоит отметить, что основной офис BYPOL находится в Варшаве, есть офисы в других городах Польши и странах Евросоюза.
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Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 130 (Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни) УК РБ и направлено для организации...
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