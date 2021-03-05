Генпрокуратура возбудила уголовное дело против BYPOL

Источник материала: Tut.by

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении сотрудников инициативы BYPOL за разжигание вражды. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В сообщении говорится, что дело возбуждено на «выехавших за пределы страны и позиционирующих себя представителями некой инициативы BYPOL бывших прокурорского работника Олега Талерчика, следователя Игоря Лобана, а также иных лиц».

— Указанные граждане на интернет-ресурсе в ходе видеоконференции для нагнетания противостояния в обществе своими утверждениями побуждали слушателей к вражде и розни по признаку социальной принадлежности, — указывает прокуратура.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 130 (Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни) УК РБ и направлено для организации расследования в Следственный комитет.

Стоит отметить, что основной офис BYPOL находится в Варшаве, есть офисы в других городах Польши и странах Евросоюза.