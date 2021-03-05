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О технике и людях, проблемах и развитии. Президент посетил мотовелозавод
06.03.2021 06:31 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTМотовелозавод должен стать образцовым производством через пять лет. Такую задачу поставил Президент во время посещения предприятия. Оно на слуху, как говорится, кредитная история не самая лучшая. Проблем хватает - от долгов и сложностей с локализацией и продажами до использования производственной площадки. Но это наш бренд и наши люди, оставаться безучастными к будущему предприятия невозможно, отметил Президент. Тем более что здесь собрано целое направление - производство мотовелотехники в стране. Не потерять эту отрасль, где есть наши компетенции, навести порядок на большой территории в центре Минска, поддержать отечественного производителя и велосипедное движение в Беларуси - вот задачи-минимум. Состоялось и общение Главы государства с небольшим коллективом предприятия. О технике и людях, проблемах и развитии - репортаж Натальи Бреус.
Будущее мотовелозаводаПочти 20 лет на родном "Мотовело". Таким трудовым стажем Валерий Половец не хвастается - его мама трудилась на предприятии вдвое дольше. Шутит, вот такое семейное дело. Для заводчан не редкость. Сегодня он специалист по новым моделям и эксклюзивным экземплярам. Все они проходят через его руки.
Валерий Половец, специалист по новой технике ООО "Мотовелозавод": "Здесь сейчас все не стоит на месте. Когда я пришел на завод, мы собирали практически три модели велосипеда. Сегодня у нас более 70 моделей. Т.е. тут уже более интересно, более творческий подход".
Все прелести перестройки Валерий и весь "Мотовело" прочувствовал на себе как и многие тогда предприятия. Распад Союза, разрыв производственных цепочек, потеря рынков сбыта, конкуренция. Потом был неэффективный инвестор. Все это прошли. Даже прибавили объемы. Но проблем хватает и душа болит за завод.
Валерий Половец, специалист по новой техники ООО "Мотовелозавод": "Всю жизнь проработал на этом производстве. Конечно, желаю, чтобы оно продолжало дальше развиваться, чтобы завод наш развивался. Современные технологии уже позволяют делать нам современные модели".
Что будет с "Мотовело", волнует не только работников. Пару недель назад у Президента уже обсуждали судьбу завода. Но определяться лучше в стенах самого предприятия. Президент не стал откладывать визит в долгий ящик.
В советское время корпуса строили с размахом. Сегодня территория завода - это больше 25 гектаров. Но сборка техники - всего один цех. Остальное сдают в аренду. Хватает непригодных зданий, но нельзя ж все огулом под каток. Сносить - не строить. Конечно, использовать такую площадку в центре Минска нужно с умом.
А. Лукашенко требует по-хозяйски, по-народному подходить к развитию ОАО "Мотовело""Надо делать по-государственному, по-народному. Надо по-хозяйски подойти к этой территории. Это золотое дно. Но никакого жилья. Здесь должно быть производство и высокотехнологичное производство", - подчеркнул Глава государства. По его словам, важна и ориентация на экспорт продукции. "Пожалуйста, арендуйте и продавайте продукцию на экспорт, - сказал Президент. - И тут, в центре Минска, с удовольствием придут люди и будут работать". "Надо посмотреть. Это, если хотите, культурная какая-то ценность. Я не минчанин, но я всю жизнь ездил по проспекту домой, на работу сюда, когда депутатом был. Мне приятно было смотреть на эти здания. Надо посмотреть на предмет того, может быть, крышу надо заменить, может, еще что-то. Взять независимых людей, не тех, которые делали эту ревизию", - отметил белорусский лидер.
Важно все - от банального благоустройства до глобального плана по использованию этой земли. Проходит своеобразная ревизия возможностей территории - все нюансы обсуждают по ходу движения. Глава государства против сноса зданий, которые еще могут прослужить не один год. Но приводить в порядок комплекс надо и наконец-то разобраться с ненужными помещениями.
К концу пятилетки мотовелозавод должен стать образцовым производством
Проблем у завода хватает, Главе государства предлагают вариант их решения. Как разобраться с накопавшимися долговыми обязательствами завода. В целом подходы нашли одобрение. Поручение - в срочном порядке подготовить соответствующий проект указа.
Вопрос номер один - локализацияПрезидент давит и на больной мозоль руководства предприятия. Говорит о локализации. Хочется, чтобы "Аист" был действительно белорусским. Пока в нем хватает импортных деталей.
"Вопрос номер один для тебя - не только восстановление производства и его удвоение, а локализация, - сказал глава государства, обращаясь к директору мотовелозавода Николаю Ладутько. - Сборочное производство - это хорошо. Съездил в Китай, в Россию, Европу, привез запчасти, свернул, скрутил, все хорошо. Нет, мы должны делать сами".
И хотели бы сами выпускать комплектующие, но, увы, с китайским производителями не сильно поконкурируешь - там совсем другие объемы, а значит и цена будет ниже. Но импорту сопутствуют риски: логистика, партнеры подводят. Так что стоит думать и о том, как развивать производства нужных деталей у себя. Как раз в цехах по соседству со сборкой можно. Это ведь еще и рабочие места, налоги, возможности.
На мотовелозаводе будут следовать электротрендам
Несмотря на пандемию, мировой рынок велотехники растет. По прогнозам, ежегодно будет процентов на 10. Прилично. При этом рост будет происходить в основном за счет электротранспорта. А в Беларуси как раз есть такие компетенции.
Конечно, важны и условия, в которых приходится работать. Здесь они, мягко говоря, не тепличные. Но президенту рассказывают, как хотят все модернизировать, какое оборудование будет работать и что уже удалось оптимизировать.
Для компаний технопарка предложат льготы
Почему правительство лоббирует идею технопарка, сердцем которого будет "Мотовело"? Это может стать очень привлекательным для производителей. В том числе и для тех, кто уже арендует площади "Мотовело" для производства. Один из таких выпускает торговое оборудование. Продает и на экспорт. Готов вложиться в развитие - понимать бы перспективу. Тех, кто хочет работать добросовестно и ответственно, всегда поддержат.
Президент: Так жить нельзя. И вы так больше жить не будете
"Так жить нельзя, - сказал Президент по поводу некомфортных условий, в которых вынуждены работать сотрудники мотовелозавода. - И вы так больше жить не будете". Президент рассказал о решении разместить на нынешней территории "Мотовело" Минский городской технопарк, но основным производством здесь останется изготовление мотовелотехники.
"Мы его должны на базе третьего корпуса создать. Это будет самое хорошее, красивое и передовое предприятие, где вы будете работать и за пятилетку увеличите производство техники в два раза", - отметил Александр Лукашенко.
"В центре города мы сохраним эту площадку как производственную, но чистую. Здесь не будет ни литья, никаких нефтепродуктов, это будет чистая площадка. И вторая особенность этой площадки технопарка будет заключаться в том, что это будет исключительно производство, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Никаких посредников и даже никакой торговли, за исключением только, если здесь будут базироваться люди, которые будут торговать продукцией на экспорт".
А. Лукашенко поручил создать условия для максимальной локализации
"В течение трех лет мы должны полностью привести в идеальное состояние эту территорию и закончить всякие деяния с мотовелозаводом и другими помещениями. Что не нужно - до осени уберем, до лета все снесем, - пообещал Президент. - И в течение трех лет создадим очень хорошее производство. За эту пятилетку мотовелозавод должен греметь на весь мир, как когда-то было в советские времена".
Президент о велодвижении: Если бы у нас была диктатура, я бы запретил в Минске ездить на машине - только на велосипеде
Говорят, один раз освоив двухколесного друга, разучиться ездить на велосипеде уже невозможно. Но когда речь о реальном производстве и конкуренции, все оказывается куда сложнее. Заводчане знают как никто, может быть, и поэтому так ратуют за велодвижение.
"Если бы у нас была настоящая диктатура, я бы вообще запретил по Минску ездить на автомобиле - только на велосипедах. Вот это было бы здорово. Но это невозможно", - сказал Александр Лукашенко. Глава государства подчеркнул, что он ярый сторонник развития производства велосипедов в стране и велосипедного спорта, потому что он доступен всем.
Мода на ЗОЖ только на руку промышленникам. Кажется, продавай - не хочу. Но экспорт пока слабый. Каждая страна старается защитить собственного производителя. Такова реальность. А к этому и на внутреннем рынке доля белорусских велосипедов снижается из года в год.
А. Лукашенко: Необходимо защитить своего производителя велосипедов на нашем рынке
В перспективе мотовелозавод очень рассчитывает занять свою нишу на европейском рынке. Он емкий, но нужна сертификация. Это, конечно, не на раз-два, но все возможно при желании.
Легкой жизни заводу никто не обещает. Но без внимания предприятие и его люди не остаются. Это точно. Белорусский "Аист" знавал и взлеты, и падения. Но замирать не собирается. Ведь движение - жизнь!
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Мотовелозавод должен стать образцовым производством через пять лет. Такую задачу поставил Президент во время посещения предприятия. Оно на слуху, как говорится,...
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