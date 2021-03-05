|
А. Лукашенко: Необходимо защитить своего производителя велосипедов на нашем рынке
06.03.2021 06:31 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTОб этом Александр Лукашенко заявил во время посещения предприятия. В центре внимания главы государства сегодня перспективы развития отечественной мотовелотехники. Эту тему, напомним, поднимали на совещании в середине февраля во Дворце Независимости. Тогда Александр Лукашенко поручил разработать комплексный план развития предприятия.
Президент: К концу пятилетки мотовелозавод должен стать образцовым производствомПрезидент требует по-хозяйски подходить к развитию "Мотовело". Сейчас здесь много незадействованных территорий. Глава государства убежден: можно и нужно грамотно использовать эту большую площадь в 27 гектаров, расположенную практически в центре Минска. И поручил главе Комитета госконтроля еще раз проанализировать, что в сносе нуждается, а что нет. Мнение Президента: если этого можно избежать, лучше избежать, ведь некоторые здания на протяжении многих лет формируют исторический облик столицы вдоль Партизанского проспекта. Разобраться нужно до осени. Александр Лукашенко сегодня провел своеобразную ревизию возможностей территории «Мотовело» и самого завода. Условия труда оставляют желать лучшего. Президент пообещал работникам: к зиме в этом корпусе ситуацию исправят. Он лично проконтролирует выполнение всех поручений. Да и в целом по предприятию уже практически план готов.
Для компаний технопарка предложат льготыПланируется, что для тех, кто захочет вложиться в развитие территории и в дальнейшем работать на этой площадке, указом пропишут льготы и определят четкие условия. В технопарке со временем организуют единый выставочный павильон образцов машиностроительной техники, которая производится в Беларуси. Обсудили и вариант решения проблемных вопросов по накопившимся долговым обязательствам завода. Президент в целом его одобрил и поручил подготовить соответствующий проект указа.
А. Лукашенко: Необходимо защитить своего производителя велосипедов на нашем рынкеНеобходимо защитить своего производителя, отметил глава государства, общаясь с коллективом завода. Отечественная продукция сейчас занимает всего около трети велосипедного рынка в Беларуси. За ближайшую пятилетку эту долю надо увеличить для начала до 50-60 %. Это дело правительства, задача завода - качество.
Президент пообщался с трудовым коллективом МВЗ и журналистамиВозможность задать вопрос главе государства была и у журналистов. Не без доли юмора поинтересовались адресом личного дворца Президента. Спрашивали также, как часто Президент катается на велосипеде и какие предпочитает модели. К слову, один "Аист" в гараже есть. Интересовались здоровым образом жизни и его популяризацией.
Подробности расскажем в "Панораме".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом Александр Лукашенко заявил во время посещения предприятия. В центре внимания главы государства сегодня перспективы развития отечественной...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)