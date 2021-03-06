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Украина предупредила, когда отключится от энергосистемы России и Беларуси

06.03.2021 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 мар – Sputnik. Украине необходимо объединяться с европейской энергосистемой, считают в Киеве.

"Процесс синхронизации выходит на финишную прямую – в 2022 году ОЭС (объединенная энергетическая система — Sputnik) Украины отделится от энергосистем России и Беларуси и перейдет в изолированный режим работы", – заявил и.о. министра энергетики Юрий Витренко.

Также он добавил, что в 2023 году произойдет полная синхронизация с ENTSO-E – европейской сетью системных операторов передачи электроэнергии. Как отмечается в сообщении пресс-службы украинского кабмина, это в том числе обеспечит демонополизацию рынка электроэнергии на Украине и поможет внедрить прозрачные европейские правила. 

© Photo : Новости Омска
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При этом в Киеве осознают проблему с поставками электричества из Европы на Украину при пиковых нагрузках и рассматривают возможность строительства новых генерирующих мощностей.

Напомним, в начале февраля Украина попросила Беларусь об экстренных поставках электричества. Причиной стала авария на двух украинских теплоэлектростанциях, объем поставок составил 500 мегаватт.

При этом Беларусь на фоне сильных морозов уже поставляла электроэнергию Украине в рамках договора об оказании аварийной помощи - 18 января в энергосистему соседней страны было отпущено 3,1 миллиона кВтч электроэнергии.

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Теги: Минск
 
 
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