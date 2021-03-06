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Украина предупредила, когда отключится от энергосистемы России и Беларуси
06.03.2021 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 мар – Sputnik. Украине необходимо объединяться с европейской энергосистемой, считают в Киеве.
"Процесс синхронизации выходит на финишную прямую – в 2022 году ОЭС (объединенная энергетическая система — Sputnik) Украины отделится от энергосистем России и Беларуси и перейдет в изолированный режим работы", – заявил и.о. министра энергетики Юрий Витренко.
Также он добавил, что в 2023 году произойдет полная синхронизация с ENTSO-E – европейской сетью системных операторов передачи электроэнергии. Как отмечается в сообщении пресс-службы украинского кабмина, это в том числе обеспечит демонополизацию рынка электроэнергии на Украине и поможет внедрить прозрачные европейские правила.
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При этом в Киеве осознают проблему с поставками электричества из Европы на Украину при пиковых нагрузках и рассматривают возможность строительства новых генерирующих мощностей.
Напомним, в начале февраля Украина
При этом Беларусь на фоне сильных морозов
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Ранее в Минэнерго Украины заявляли о "разумных ограничениях" импорта электроэнергии из России и Беларуси.
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