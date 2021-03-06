Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (1-7 марта 2021 года)

Тенденции

Цены

Индекс цен вторичного рынка жилья снизился на 0.6% и составил 1291 $/м2. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года, текущий уровень цен на «вторичке» ниже на 12%. А средняя цена квартир в новостройках Минска выросла на 0.8% - до 1333 $/м2. На фоне этого разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков продолжает увеличиваться. На 1 марта он равен 42 $/м2 в пользу «первички».

Кризис

Високосный год на минской «вторичке» завернул на второй круг. В феврале спрос оживился, но сделок по-прежнему мало. Продавцы живут прошлым, в страхе вступить в суровые белорусские будни, а покупатели, кажется, вычерпали все свои «кубышки». Истинную ситуацию дел минчанка Ольга узнала в январе, когда меняла «двушку» на «трешку». В интервью Realt.by — внутряк рынка из первых уст.

Строительство

Оказывается, что строительная отрасль чуть ли не единственная в прошлом году показала рентабельность: 7% по организациям отрасли . Есть большие планы и на 2021 год. Вот тут можно почитать, что, где и для кого построят в Минске. А чтобы планы точно были выполнены, задание по вводу жилья поставили под персональную ответственность глав администраций районов.