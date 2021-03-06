|
Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (1-7 марта 2021 года)
06.03.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Тенденции
Цены
Индекс цен вторичного рынка жилья
Кризис
Високосный год на минской «вторичке» завернул на второй круг. В феврале спрос оживился, но сделок по-прежнему мало. Продавцы живут прошлым, в страхе вступить в суровые белорусские будни, а покупатели, кажется, вычерпали все свои «кубышки». Истинную ситуацию дел минчанка Ольга узнала в январе, когда меняла «двушку» на «трешку».
Строительство
Оказывается, что строительная отрасль чуть ли не единственная в прошлом году показала рентабельность:
И пока что стройки в столице действительно продолжаются: УКС
Земля
На аукцион выставили 18 участков с «недостроями».
На аукцион
В Беларуси
Деньги
Недавняя новость о возобновлении выдачи кредитов на недвижимость от Беларусбанка под 21% годовых шокировала многих. Явно не таких процентных ставок в кредите под названием «Ипотека» ожидали белорусы. По нашим подсчетам, если взять у банка 110 тысяч рублей, то придется отдать 350. На покупку «вторички» альтернативных кредитов нет, а вот для покупки новостройки есть более выгодные варианты. Постарались их собрать
Туризм и отдых
У Минска
Инвестиции
Кто спорит с тем, что недвижимость — отличный источник пассивного дохода? Никто. Причем ничего сложного в таком инвестировании нет. Купил недвижимость, сдал в аренду — получай процент. А если купить такую недвижимость за рубежом, да еще и в развитой стране, где все урегулировано и защищено законами, — это же вообще мечта пассивного инвестора! Но не все так просто. Читайте реальную историю
Законодательство
Наступил март, а значит — приближается время подачи декларации о доходах. Для кого-то это обычная процедура, а кто-то сталкивается с этим впервые. Обо всех нюансах уплаты подходного налога при продаже недвижимости порталу Realt.by
Плата за отопление в новостройке, продажа квартиры до сдачи дома, выселение квартирантов: ответы на серьезные вопросы читателей
Регионы
В Новополоцке ночью
В Могилеве за 100 долларов продается двухэтажный дом.
Дачи и частные дома
В США
Коммерческая недвижимость
Все магазины Bigzz и «Копилка» закрыты. Компания
Александр Лукашенко высказался о развитии территории «Мотовело» и
Крупнейший арендатор офисов в Минске компания EPAM
Госзастройщик
В Минске
«Альфа-банк»
Жилье и инфраструктура
А
Правительство
ЖКХ
Белорусы
Офтоп
На въезде в Новую Боровую зачем-то
Редакция Realt.by
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Реальный рассказ о трудностях с продажей квартиры, коттеджный поселок в Соколе не для всех и земля в Беловежской пуще. Все самое интересное за прошедшую неделю...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)