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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (1-7 марта 2021 года)

06.03.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Тенденции

Цены

Индекс цен вторичного рынка жилья снизился на 0.6% и составил 1291 $/м2. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года, текущий уровень цен на «вторичке» ниже на 12%. А средняя цена квартир в новостройках Минска выросла на 0.8% - до 1333 $/м2. На фоне этого разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков продолжает увеличиваться. На 1 марта он равен 42 $/м2 в пользу «первички».

Кризис

Високосный год на минской «вторичке» завернул на второй круг. В феврале спрос оживился, но сделок по-прежнему мало. Продавцы живут прошлым, в страхе вступить в суровые белорусские будни, а покупатели, кажется, вычерпали все свои «кубышки». Истинную ситуацию дел минчанка Ольга узнала в январе, когда меняла «двушку» на «трешку». В интервью Realt.by — внутряк рынка из первых уст.

Строительство

Оказывается, что строительная отрасль чуть ли не единственная в прошлом году показала рентабельность: 7% по организациям отрасли. Есть большие планы и на 2021 год. Вот тут можно почитать, что, где и для кого построят в Минске. А чтобы планы точно были выполнены, задание по вводу жилья поставили под персональную ответственность глав администраций районов.

И пока что стройки в столице действительно продолжаются: УКС показал цены для «очередников» в строящемся доме в Лошице-7, в Соколе строится большой коттеджный поселок не для всех, а также продолжается возведение ЖК «Маэстро» на площади Богушевича в Минске.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (1-7 марта 2021 года)

Земля

На аукцион выставили 18 участков с «недостроями». Показываем, что и за сколько можно приобрести возле Минска. А вот тут результаты последнего аукциона по Минскому району.

На аукцион выставили земельные участки в Беловежской пуще.

В Беларуси упростили порядок регистрации некоторых земельных участков.

Деньги

Недавняя новость о возобновлении выдачи кредитов на недвижимость от Беларусбанка под 21% годовых шокировала многих. Явно не таких процентных ставок в кредите под названием «Ипотека» ожидали белорусы. По нашим подсчетам, если взять у банка 110 тысяч рублей, то придется отдать 350. На покупку «вторички» альтернативных кредитов нет, а вот для покупки новостройки есть более выгодные варианты. Постарались их собрать в одном материале.

Туризм и отдых

У Минска появится аккаунт в TikTok и улица с бутиками элитных мировых брендов.

Инвестиции

Кто спорит с тем, что недвижимость — отличный источник пассивного дохода? Никто. Причем ничего сложного в таком инвестировании нет. Купил недвижимость, сдал в аренду — получай процент. А если купить такую недвижимость за рубежом, да еще и в развитой стране, где все урегулировано и защищено законами, — это же вообще мечта пассивного инвестора! Но не все так просто. Читайте реальную историю здесь.

Законодательство

Наступил март, а значит — приближается время подачи декларации о доходах. Для кого-то это обычная процедура, а кто-то сталкивается с этим впервые. Обо всех нюансах уплаты подходного налога при продаже недвижимости порталу Realt.by рассказала главный государственный налоговый инспектор инспекции МНС по городу Минску Наталья Трафимчик.

Плата за отопление в новостройке, продажа квартиры до сдачи дома, выселение квартирантов: ответы на серьезные вопросы читателей здесь.

Регионы

В Новополоцке ночью горел местный рынок. Пострадали павильоны и товар.

В Могилеве за 100 долларов продается двухэтажный дом. Узнали, в чем подвох.

Дачи и частные дома

В США началась продажа первых напечатанных домов.

Выяснили, сколько стоит построить дачный дом на 71 «квадрат» с чистовой отделкой и отоплением.

Коммерческая недвижимость

Все магазины Bigzz и «Копилка» закрыты. Компания ушла в ликвидацию. Зато в Минске открыли первый веганский супермаркет. Смотрите, как он выглядит и что там продают.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (1-7 марта 2021 года)

Александр Лукашенко высказался о развитии территории «Мотовело» и заявил, что там не будет «никакого жилья».

Крупнейший арендатор офисов в Минске компания EPAM резко сократила темпы роста сотрудников по итогам 2020 года.

Госзастройщик выставил на продажу коммерческие помещения в одном из первых домов микрорайона Лошица-7. Также коммерческие помещения продают в последнем доме долгостроя «Аркадия».

В Минске на торги выставили многофункциональное помещение рядом с ЖК «Левада».

«Альфа-банк» продает в Минске административно-бытовое здание по $ 260 за квадратный метр.

Жилье и инфраструктура

Рассказываем, где в Минске находится площадь 8 Марта и почему квартиры на Розы Люксембург дешевле, чем на Клары Цеткин.

А вот видео-обзор квартиры в Минске, аренда которой стоит $ 5000 в месяц.

Правительство утвердило новые требования к инфраструктуре для престарелых, инвалидов и детей: пандусы и колясочные должны быть в каждом доме. Кстати, в Минске в проекты капремонта домов планируют включать строительство инфраструктуры для инвалидов.

ЖКХ

Белорусы просят ужесточить наказание за «неправильный» выгул собак.

Офтоп

На въезде в Новую Боровую зачем-то разместили огромный государственный флаг.

Редакция Realt.by

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Реальный рассказ о трудностях с продажей квартиры, коттеджный поселок в Соколе не для всех и земля в Беловежской пуще. Все самое интересное за прошедшую неделю...
 
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