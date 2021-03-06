Белорусские нефтепродукты начали поставлять в порты РФ

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 мар - Sputnik. Первые партии были отправлены в Россию 5 марта, сообщил Минтранс РФ.

"Вторая отправка с "Мозырского НПЗ" состоялась 6 марта - отгружена партия мазута общим объемом 3,6 тысячи тонн. Груз будет перевален в морской порт Санкт-Петербурга", – говорится в сообщении.

Беларусь и Россия заключили межправительственное соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов на экспорт через морские порты РФ 19 февраля.

Документ предусматривает перевалку белорусскими предприятиями почти 10 миллионов тонн грузов в морских портах России на Балтике в 2021-2023 годах. На 2021-й запланирована перевалка до 3,5 миллионов тонн, на 2022-й – до 3,2 миллионов тонн, на 2023-й – до 3,1 миллиона тонн. Речь о таких грузах, как бензин, мазут и масло.

Белорусские грузы через порты России

В августе президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал ответить на санкции европейским странам и заявил, что поручил правительству внести предложение о переориентации торговых потоков из портов Литвы на другие маршруты.

Объем нефтепродуктов, которые будут перенаправлены из литовских портов в российские, может составить до 4-6 миллионов тонн. В первую очередь речь идет о северо-западных портах – Усть-Луге, Приморске, Высоцке и Санкт-Петербурге.

Лукашенко заявлял, что Минск готов рассмотреть возможность строительства терминала в Ленинградской области за счет сэкономленных средств российского кредита на возведение БелАЭС.

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