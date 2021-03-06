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Первые партии белорусских нефтепродуктов начали поставлять в порты РФ с 5 марта
06.03.2021 14:39 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTПервые партии белорусских нефтепродуктов начали поставлять в порты РФ с 5 марта, об этом сообщили в Минтрансе России. Теперь белорусские нефтепродукты пойдут на экспорт в третьи страны через порт Усть-Луга. Наш отечественный мазут, бензин и масло будут приходить на терминал Усть-Луга Ойл. Сегодня его производственная мощность - 30 миллионов тонн нефтепродуктов в год.
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Первые партии белорусских нефтепродуктов начали поставлять в порты РФ с 5 марта, об этом сообщили в Минтрансе России. Теперь белорусские нефтепродукты пойдут на...
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