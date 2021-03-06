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Первые партии белорусских нефтепродуктов начали поставлять в порты РФ с 5 марта

06.03.2021 14:39 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Первые партии белорусских нефтепродуктов начали поставлять в порты РФ с 5 марта, об этом сообщили в Минтрансе России. Теперь белорусские нефтепродукты пойдут на экспорт в третьи страны через порт Усть-Луга. Наш отечественный мазут, бензин и масло будут приходить на терминал Усть-Луга Ойл. Сегодня его производственная мощность - 30 миллионов тонн нефтепродуктов в год. 

Первые партии белорусских нефтепродуктов начали поставлять в порты РФ с 5 марта


16 февраля Александр Лукашенко одобрил проект межправительственного соглашения с Россией

После в Москве министры транспорта двух стран подписали, как отметили участники, исторический документ. Пока соглашение подписано на 3 года, и за это время российские порты готовы осуществить перегрузку около 10 миллионов тонн белорусских нефтепродуктов.

 
 
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Первые партии белорусских нефтепродуктов начали поставлять в порты РФ с 5 марта, об этом сообщили в Минтрансе России. Теперь белорусские нефтепродукты пойдут на...
 
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