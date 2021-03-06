Источник материала: БT

16 февраля Александр Лукашенко одобрил проект межправительственного соглашения с Россией

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Первые партии белорусских нефтепродуктов начали поставлять в порты РФ с 5 марта Первые партии белорусских нефтепродуктов начали поставлять в порты РФ с 5 марта, об этом сообщили в Минтрансе России. Теперь белорусские нефтепродукты пойдут на...

Первые партии белорусских нефтепродуктов начали поставлять в порты РФ с 5 марта, об этом сообщили в Минтрансе России. Теперь белорусские нефтепродукты пойдут на экспорт в третьи страны через порт Усть-Луга. Наш отечественный мазут, бензин и масло будут приходить на терминал Усть-Луга Ойл. Сегодня его производственная мощность - 30 миллионов тонн нефтепродуктов в год.После в Москве министры транспорта двух стран подписали, как отметили участники, исторический документ. Пока, и за это время российские порты готовы осуществить перегрузку около 10 миллионов тонн белорусских нефтепродуктов.