Технику готовят к весенне-полевым работам

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Во многом такой успех зависит и от крепкой хозяйской руки. Все поручения Главы государства в аграрном секторе точно выверены. С наступлением весны страна готовится к весенне-полевым работам. В мастерских продолжается ремонт техники. Важно, чтобы машины не подвели в ответственный момент. Среди задач - заблаговременно позаботиться о топливе и удобрениях. Самое пристальное внимание и семенам. От их качества зависит вес каравая этого года. О людях и технологиях репортаж Марины Романовской.





На мехдворе агрокомплекса "Яновичи" последние приготовления к весенне-полевым работам. Технику отремонтировали еще зимой, чтобы не промедлить на старте посевной. За последние годы парк пополнился новыми машинами, идеальный порядок навели и на территории мастерских. Хозяйский подход и дисциплина - основные правила успешной работы.





Александр Ильющенко, директор агрокомплекса "Яновичи": "Техника готова на 90 %, первой в поле выйдет “Роса” на подкормку озимого рапса. Зима была неплохая для зерновых".



Привлечение молодых специалистов



Молодой руководитель - пример для коллектива. К работе привлекает перспективных специалистов. Роман Телюков три года работает механизатором. Весной готовит почву под урожай, летом собирает сочные корма для буренок. По работе в полях успел соскучиться - аграрии в ожидании старта весенней кампании.

Роман Телюков, механизатор агрокомплекса "Яновичи": "Посевные агрегаты уже в принципе сделали. Всю зиму готовишь, чтобы они не ломались весной и летом, чтобы дали заработать".



Достойная зарплата и жилье - стимул для молодежи. К примеру, в Яновичах для работников построили многоквартирный дом. Чтобы закрепить в сельской местности ценные кадры, предусмотрены всевозможные доплаты. Главное - желание работать.



Современные подходы в сельском хозяйстве

Хозяйство выращивает ячмень, пшеницу, рапс, кукурузу, горох. Посевные площади прирастают новыми гектарами. Во время уборочной 2020 здесь открыли новый зерносушильный комплекс. Линия позволяет качественно заготавливать и хранить урожай. К весеннему сезону заблаговременно позаботились и о семенах.





На достойный урожай работают и инновационные технологии. 10 тысяч тонн в год - это мощность современного комплекса для подготовки семян в Оршанском районе. С конвейера сходит суперэлита, полностью подготовленная к севу.







Андрей Алексеенко, начальник семенного завода: "Со своей задачей он справился. К новому году благодаря оказанию услуг мы вышли на запланированную мощность. Комплекс принял 10 тысяч тонн семян на доработку. Семена доводим до элитных семян и в дальнейшем производим их реализацию по хозяйствам, которые в них нуждаются".





Подготовка семенного фонда

Подготовка к весенне-полевым работам





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Технику готовят к весенне-полевым работам Во многом такой успех зависит и от крепкой хозяйской руки. Все поручения Главы государства в аграрном секторе точно выверены. С наступлением весны страна...

Александр Крахмалев показывает одно из шести хранилищ хозяйства "Тепличное". Здесь постоянно поддерживают необходимые параметры температуры и влажности . Так до самой весны картофель сохраняет все свойства и отличное качество.В середине февраля приступили к сезонной сортировке. Большой помощник - сортировальная машина. Чтобы завершить процесс, нужно еще полторы недели. Тем временем агрономы подсчитали: для посевной потребуется 700 тонн корнеплода.Пока аграрии ждут тепла и замеряют температуру почвы. Когда она оптимально прогреется, посадочный материал можно везти в поля. На юге страны начало сева картофеля прогнозируют на 20-е числа апреля.