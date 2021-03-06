В Минске прошел учредительный съезд политической партии «Союз», выступающей за интеграцию с Россией

Источник материала: Tut.by

В Минске прошел учредительный съезд политической партии «Союз», которая выступает за интеграцию с Россией. Ее председателем избран Сергей Лущ, сообщает БелаПАН .



Фото: Reuters

В съезде участвовали 135 делегатов — по 15 от каждой из областей и 45 человек от Минска.

Председателем партии избран Сергей Лущ, заместителем председателя — Глеб Волков.

Кто возглавил

Согласно материалам съезда, Сергей Лущ родился в Минске, ему 38 лет. «С 2004 года профессионально занимается менеджментом в общественно-политической сфере, учредитель большого числа успешных общественных проектов, среди которых белорусско-российская гражданская инициатива „Союз“ (сопредседатель), а также Ассоциация содействия интеграции, международному социально-культурному и деловому сотрудничеству (председатель правления). Основатель оргкомитета по созданию партии „Союз“ и его председатель», — говорится в материалах.

48-летний Глеб Волков родился в Минске, кандидат политических наук. «Имеет большой опыт работы в организациях, ответственных за информационно-аналитическое обеспечение государственной политики, — отмечается в биографической справке. — Входит в число основателей партии „Союз“. Отвечает за аналитическое сопровождение партийной деятельности».

Что будут делать дальше

В комментарии БелаПАН Сергей Лущ сообщил, что, согласно закону о политических партиях, в течение 30 дней они должны подать документы в Министерство юстиции.

По словам председателя, планы у партии «абсолютно открытые». «После регистрации в течение полугода нам необходимо будет зарегистрировать в соответствии с законодательством все региональные структуры, которые будут образованы, — пояснил Лущ. — Ну и так уж получается, что в 2022 году состоятся местные выборы, мы к ним, сразу к этой кампании, будем готовиться. Большая работа намечена — это формирование собственной политической школы, соответствующая подготовка наших делегатов, представителей партии к роли депутатов будущих, я надеюсь».

На вопрос, кого «Союз» видит своими союзниками на нынешнем политическом поле Беларуси, Лущ ответил: «Мы выходим с достаточно широкой политической повесткой. Это не только геополитический и цивилизационный выбор Республики Беларусь, о котором мы открыто заявляем, — союз с Россией, углубление интеграции. У нас достаточно прогрессивный взгляд на белорусскую экономику, есть свои предложения, и здесь мы готовы, скажем так, с правым спектром политических сил Республики Беларусь сотрудничать, обмениваться экспертными мнениями».

«Но у нас и широкая социальная повестка, и здесь мы во многом солидарны и с левым спектром политического поля. Может, не настолько левым радикальным, но тем не менее левая консервативная позиция нам в этой плоскости близка», — подчеркнул избранный председатель.

Выступая на съезде, Лущ заявил, что создающаяся партия «Союз» — это «союз граждан за реформы для Республики Беларусь, за поступательное развитие без социальных потрясений, за союз с нашими братьями, за союз с Российской Федерацией, за углубление интеграции в рамках Союзного государства».

«Наша программа появилась благодаря гражданам нашей страны, после тяжелых августовских событий, когда появился социальный запрос, когда была объявлена политическая реформа в Республике Беларусь. <…> Я рад, что наша команда ширится, увеличивается. Я вижу здесь много достойных людей, представителей разных слоев белорусского общества. А это значит, что мы востребованная политическая сила. Мы пришли в политику Республики Беларусь всерьез и надолго», — отметил он.

Что за партия

Оргкомитет по созданию партии «Союз» во главе с Сергеем Лущем был сформирован на платформе одноименной гражданской инициативы, которая с 2016 года продвигает белорусско-российскую интеграционную повестку.

Осенью 2020 года 40 экспертов сформировали на базе инициативы диалоговую площадку по выработке предложений об изменении Конституции. Впоследствии они приняли решение об учреждении политической партии.

Инициаторы создания партии ставят перед собой цели «развития демократии и совершенствования политической системы государства для построения полноценного гражданского общества и создания условий, способствующих полноценному функционированию экономики». Также они намерены содействовать «развитию белорусско-российской интеграции, представленной двусторонними отношениями, договором о создании Союзного государства, Евразийским экономическим союзом, другими интеграционными проектами, являющими собой основу благополучия и поступательного развития белорусского государства», говорится в материалах съезда.